Merkels Feigenblätter

Arme sterben früher: Friedhof in Sierra Leone während der Ebola-Epidemie im Dezember 2014 Foto: Baz Ratner/Reuters

Die Möglichkeiten, gegen den G-20-Gipfel am 7. und 8. Juli zu demonstrieren, sind vielfältig. Welche von ihnen wirklich mediale Aufmerksamkeit auf die Defizite lenken, die beim Treffen »der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer« unangesprochen bleiben ist wie so oft eine Frage der Betrachtungsweise. Daneben fallen andere eher in die Kategorie »Symbolpolitik«. Seit Dienstag steht fest, dass man gegen den Gipfel nicht nur demonstrieren oder ihn blockieren kann, sondern auch dagegen tanzen kann: Das sogenannte Global Citizen Festival hat angekündigt, am Abend vor dem Gipfel ein Konzert zu veranstalten. Als Künstler sind Herbert Grönemeyer, Coldplay, The Chainsmokers und Ellie Goulding angekündigt, die damit laut Internetseite der Veranstalter den »Kampf gegen extreme Armut und für eine gerechtere Welt gemeinsam bestreiten« wollen.

Wie ein Konzert, dessen 9.000 Eintrittskarten umsonst vergeben werden, extrem armen Menschen dabei helfen soll, den Alltag zu bewältigen, bleibt dabei offen. Offiziell ist der Kampf gegen die globale Armut und ein Einsatz gegen Pandemien aber auch der Schwerpunkt der G20 – einem inoffiziellen Bündnis, das der Stabilität des internationalen Finanzsystems dienen soll. Die anderen Fragen müssen sich dem unterordnen.

So haben sich zwar vergangene Woche Experten aus 25 Ländern zum 3. Internationalen Deutschlandforum getroffen, um sich über die Eindämmung von Infektionskrankheiten auszutauschen. Handfeste Ergebnisse erwartete man nach der Veranstaltung, die 2013 von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Dialogplattform aus der Taufe gehoben wurde, aber vergebens. Der interdisziplinäre Ansatz solcher Treffen ist sicher zu begrüßen. Allerdings nützt es wenig bis gar nichts, wenn medizinische Experten gute Strategien vorstellen, wie etwa der weltweite Antibiotikagebrauch minimiert werden kann, um Resistenzen vorzubeugen, wenn ebendiese Experten von den Regierungen nicht die Mittel an die Hand bekommen, ihre Ansätze auch umzusetzen.

Schlimmer noch: Die Veranstaltung dient der Bundesregierung als Feigenblatt, hinter dem Merkel sich verstecken kann, wenn sie den Medizinern rät, sie sollten »vernetzt bleiben«. Thema war unter anderem die Bekämpfung von vernachlässigten Tropenkrankheiten wie Ebola. Dabei betont die Weltbank mantraartig schon seit Jahren, dass die Ausbreitung der Krankheit und die immer wieder auftretenden Ausbrüche ein direktes Ergebnis verfehlter Entwicklungspolitik sind. So wird, auch von deutscher Seite, nicht daran gearbeitet, die Gesundheitssysteme in den betreffenden Ländern langfristig so aufzubauen, dass sie alleine überlebensfähig sind. Statt dessen wird immer wieder auf Leuchtturmprojekte gesetzt, die zwar schnelle Erfolge zeigen, wie beispielsweise Impfprogramme, die aber immer nur solange anhalten wie die Maßnahmen selbst.

Bis jetzt gab es keine Zusagen in dem Bereich, die über Sonntagsreden hinausgehen. Vielmehr wurde im Rahmen des Treffens der Gewinner des Wettbewerbs »Hacking for Global Health« des Entwicklungshilfeministeriums vorgestellt. Dabei ging es um die Entwicklung digitaler Lösungen für Kinder- und Jugendgesundheit in Kenia. Zum Sieger kürte die Jury das Entwicklerteam einer App, die im Gesundheitsbereich Mikroversicherungen ermöglichen soll. Der Lösungsansatz richtet sich nach Angaben der Bundesregierung an Eltern mit geringem Einkommen, die sich zu »Spargruppen zusammenschließen und so Geld für die Gesundheitsversorgung ihrer Kinder sammeln«.

So betonte Merkel zwar, dass das Thema »globale Gesundheit« von allergrößter Bedeutung sei. Die internationale Staatengemeinschaft habe sich mit der Agenda 2030 »das sehr anspruchsvolle Ziel gestellt, dass jeder Bürger der Welt – egal welchen Alters – ein Anrecht auf Gesundheitsversorgung hat«. Nur kosten lassen wollen sich die Staats- und Regierungschefs das nichts. Das Geld wird lieber in Wettbewerbe gesteckt, mit denen Versicherungsprodukte für ärmsten Länder entwickelt werden – und in medienwirksame Gipfel, die abgeschottet und geschützt werden müssen.