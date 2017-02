Foto: Agat Films & Cie/Arte

Breaking News: Zar ­gestürzt – Revolution in Russland

Okay, das ist doch mal was: »Breaking News: Zar gestürzt Revolution in Russland« schaltet aus dem News-Studio in Strasbourg zu internationalen Korrespondenten in Moskau, Berlin, Washington und Paris. Die Börsenexpertin der ARD, Anja Kohl, wird eine Einschätzung der Finanzmärkte geben. Reporter berichten über die aktuelle Lage in Petersburg. Wer regiert jetzt das Riesenreich? Wo ist die Zarenfamilie? Was bedeutet das Ende der Romanows für die anderen europäischen Herrscherhäuser? Der in Moskau geborene und in Berlin lebende Schriftsteller Wladimir Kaminer zeichnet ein Stimmungsbild der russischen Künstlerszene in der Emigration. Doch, kann man machen.

Arte, 19.30

Good Bye, Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin

Ernsthafteres, Großartigeres nun. Der Fall Lenin, der Fall Revolution. Deutlich wird wenigstens, wie flexibel Lenin agierte, keine unter Linken besonders verbreitete Tugend.

Arte, 20.30

Der Traum von Olympia

Die Nazi-Spiele

»Der Traum von Olympia« zeichnet die Ereignisse vom Sommer 1936 nach. Im Mittelpunkt der Dokumentation steht Wolfgang Fürstner, der Kommandant des Olympischen Dorfes. Sein Traum von Olympia zerplatzt, weil der Nazifunktionär plötzlich als Jude eingestuft wird. Nach Abschluss der Spiele begeht Fürstner Selbstmord. Gretel Bergmann (gespielt von Sandra von Ruffin) gehört zu den besten Hochspringerinnen im Deutschen Reich. Obwohl die Jüdin ihren Sportverein schon früh verlassen musste, wird ihr in Aussicht gestellt, in Berlin für Deutschland starten zu dürfen.

RBB, 22.45

Monaco Franze – Der ewige Stenz (5)

Herr der sieben Meere

Es ist Fasching, und Annette will wie immer zum Kostümball der feinen Kreise, diesmal ausgerichtet von Staatssekretär Dr. Braun. Monaco wird ganz plötzlich von einem Fieber befallen, muss das Bett hüten und seine Gattin allein ausgehen lassen. Kaum ist Annette aus dem Haus, ist Franze gesund und geht zum Hausball im »Donnersberger Hof« – theoretisch. Eine der besten Monaco-Folgen. Mit Helmut Fischer (Franz »Monaco Franze« Münchinger), Ruth-Maria Kubitschek (Annette von Soettingen), Erni Singerl (Irmgard), Karl Obermayr (Manni Kopfeck), Christine Kaufmann (Olga), Michaela May (Lilly). D 1983. Regie: Helmut Dietl.

BR, 23.30