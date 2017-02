Haben Sie die Neue-Deutschland-Card? Simon & Jan Foto: Wikipedia/Krd (CC BY-SA 3.0)

»Gibt’s noch was Positives?« fragte sie lächelnd. Das Stilbewusstsein der Sibylle der 80er machte sie zu einer überaus angenehmen Erscheinung. »Naja, dass es uns noch gibt.« Das war so ein typischer Dialog auf den Gängen beim »Festival Musik und Politik« am Wochenende in Berlin. Man muss schon froh sein über die eigenen Beharrungskräfte. Das politische Minimalprogramm.

In der Ausstellung, die zum Festival gehörte, war die verkleinerte Seite 3 des ND vom 20./21.11.1976 zu sehen, »Stellungnahmen und Erklärungen von Künstlern und Kulturschaffenden unserer Republik zur Aberkennung der DDR-Staatsbürgerschaft Biermanns«. Ein Satz auf dieser Zeitungsseite war mit Kugelschreiber unterstrichen worden, der allererste oben links von Ernst Busch. Den Satz zu lesen, ließ die Reproduktion nicht zu. Anders auf einer Tafel an der gegenüberliegenden Wand ein Interview mit Barbara Thalheim, die sich in Junge Welt vom 2.4.1976 bei Ellen Brombacher für »ehrliche Kritik« bedankt und bei Gisela Steineckert für »das damals vielgesungene Lied« »Ick möcht’ mal mit’m Finger in’ Himmel pieken«. Alles schon fast nicht mehr wahr.

Zum Auftakt des Festivals wurde im »Kulturwürfel« des Thälmann-Parks die Krise der FDJ-Singebewegung nach den X. Weltfestspielen1973 in Ostberlin rekapituliert. Was waren das für Zeiten, in denen sich der »ursprüngliche Reiz der Naivität« gerade erst »verbraucht« hatte und das politische Lied noch als »Aushängeschild ›frohen Jugendlebens‹« missbraucht werden konnte!

Heute erstirbt in dem Wohngebiet spätestens mit der Dämmerung wirklich jedes öffentliche Leben. Am Thälmann-Denkmal stehen noch drei Flutlichtmasten, aber es liegt zugetaggt im Dunkel. Zieht man in Betracht, dass im Kulturwürfel ein Café »Rosengarten« seit Jahrzehnten zuwuchert (der Schriftzug an der Außenwand ist gut erhalten), könnte das Viertel im Dornröschenschlaf liegen.

»Leck mich am Lied« sangen »Simon & Jan« beim Abschlusskonzert am Sonntag sehr hingebungsvoll. Die beiden sind Mitte 30 und auf der Höhe der Verwerfungen. Sie sorgten auch zwischen den Liedern für Lachanfälle (»Ich hab’ mir jetzt angewöhnt, auf die Frage ›Haben Sie die Neue-Deutschland-Card?‹ nur noch zu antworten: ›Ich hab’ ganz schlimm Magen-Darm.‹«). Leider sind die Herren unserer Zeit, die in den Liedern dieses Duos verspottet werden, keine dankbaren Vorlagen, etwa weil sie gar kein Gewissen haben (»Weil ich kann«) oder nur das der Christenheit (»Ach Mensch«). Aber das Gitarrensolo nach dem dritten Satz von Mozarts elfter Klaviersonate war ein musikalischer Höhepunkt des Abends. Bei Simon & Jan ist dieses »Alla Turca« überschriebene Allegretto in Rondoform in a-Moll, das in A-Dur endet, Höhepunkt des Lieds »Wolfgang« über ein vierjähriges Opfer von Helikoptereltern.

Für einen mehr als würdigen, nämlich auch noch sehr lässigen Abschluss sorgten Danny Dziuk und Band (Gitarre, Schlagzeug und Klavier). Wer den Blues einmal hat, kann nichts mehr falsch machen. Dynamik auf die Bühne zu bringen, hätten sie an der Popakademie von Naidoo als erstes gelernt, informierte Dziuk und musste sich fragen lassen, ob dieser Xavier Naidoo schon wieder politisch korrekt sei. Im Falle dieses »scheiß Reichsbürgers« sei er »absolut für Political Correctness«, beschied Dziuk mit der Gelassenheit eines großen Crooners, und rief bei der Gelegenheit zur Teilnahme am heutigen Autokorso für den Türkei-Korrespondenten von Springers Welt auf. Dann spielten die drei den nächsten erdigen Folkrocksong aus der Welt von vorgestern für die von übermorgen.