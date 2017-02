Hassverbrechen

Auf einem jüdischen Friedhof in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania haben Unbekannte Hunderte Grabsteine umgeworfen und beschädigt. Wie örtliche Medien am Sonntag (Ortszeit) berichteten, wurden manche der zum Teil über hundert Jahre alten Grabsteine auf dem Mount-Carmel-Friedhof in zwei Teile zerschlagen. Ein Rabbi sagte dem Fernsehsender WPVI, ein Gemeindemitglied habe mehr als 500 geschändete Gräber gezählt, darunter auch einige von christlichen Quäkern und Muslimen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, die Polizei nahm Ermittlungen auf. (AFP/jW)