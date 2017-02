Das Ende eines Märchens

Entlassen, aber niemals vergessen: Wandbild mit dem Konterfei von Claudio Ranieri in Leicester Foto: Eddie Keogh/Reuters

Im Profifußball gibt es keinen Platz für Romantik. Drastisch vor Augen geführt wurde einem diese Tatsache zuletzt wieder durch die Entlassung von Claudio Ranieri. Noch vor wenigen Wochen hatte die Vereinsführung um den thailändischen Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha dem Italiener jede Form der Unterstützung zugesagt. Nun musste Ranieri doch gehen – exakt 297 Tage nach dem er dem Mittelklasseverein zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte verholfen hatte: dem englischen Meistertitel. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge und nur noch einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge war die Geduld des Besitzers jedoch am Ende. Eine Entlassung, die nicht nur bei dem englischen TV-Experten Gary Lineker eine »magenumdrehende Traurigkeit« hinterließ.

Noch vor einem Jahr fieberte ein Großteil der Fußballfans weltweit mit den »Foxes«. Sie alle wollten mit ansehen, wie der kleine Verein aus den englischen Midlands, der sich ein Jahr zuvor nur knapp vor dem Abstieg hatte retten können, über die scheinbar alles dominierenden Premier-League-Größen triumphierte. Der Sieg der Romantik über das große Geld, er war zum Greifen nah … Und tatsächlich: Leicester holte sich am Ende souverän die Meisterschaft – und sorgte damit für eine der größten Sensationen in der jüngeren Fußballgeschichte.

Was gab dieser Titel nicht alles für tolle Geschichten her: Zum einen die des Trainers selbst, der bereits als abgehalftert galt; für den es bei keinem seiner zahlreichen Stationen zum großen Wurf gereicht hatte. Oder natürlich die eines Spielers wie Jamie Vardy, der sich lange in den unteren Ligen im wahrsten Sinne des Wortes durchschlug, nach einer Kneipenschlägerei sechs Monate eine Fußfessel tragen musste und am Ende der Meistersaison gefeierter Torschützenkönig der Premier League sowie englischer Nationalspieler wurde.

Als größte Leistung Ranieris auf dem Weg zum Titel galt, dass er nach seinem Amtsantritt 2015 den Kader nicht umkrempelte, sondern der Mannschaft das Vertrauen aussprach, die mit sieben Siegen in den letzten acht Spielen in der Saison zuvor noch den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt geschafft hatte. So entwickelte sich eine starke Bindung zwischen Trainer und Spielern.

Nichtsdestotrotz stellte der Titelgewinn von Leicester der restlichen Premier League ein taktisches Armutszeugnis aus, denn mit einem derart simplen Fußball wurde wohl zuletzt ein Team in den 90ern Meister: Hinten ein Bollwerk errichten, den Ball möglichst direkt auf die schnellen Vardy und Riyad Mahrez spielen und bei Standards auf die hünenhaften Innenverteidiger wie Robert Huth hoffen. Darmstadt 98 sicherte sich in der Bundesliga so den Klassenerhalt, Leicester wurde damit Meister in England.

So einfach war es dann doch nicht, hatte Leicester doch auch einen echten Weltklassespieler in seinen Reihen. Sein Name: N’Golo Kanté. Der Franzose sorgte im defensiven Mittelfeld für die Balance zwischen Offensive und Defensive und überragte mit seiner Passsicherheit. Seinen Wechsel zu Chelsea hat das Team sportlich nicht verkraftet.

Dass Kanté einer dieser Ausnahmekicker ist, die ihre Mitspieler besser machen, beweist er gerade beim souveränen Tabellenführer. Der Einbruch praktisch aller Leistungsträger von Leicester im vorigen Jahr bleibt jedoch in diesem Ausmaß ein Rätsel. Zudem wurden zuletzt interne Risse zwischen Trainer und Mannschaft bekannt, die dessen taktische Anweisungen immer öfter in Frage stellte; auch ließ sich keiner der Gegner mehr von Leicesters Spielweise überraschen. Der Abgang Ranieris hinterlässt trotzdem einen bitteren Beigeschmack. Und so manch einer würde bei einem Abstieg Leicesters nun wohl eher wenig Mitleid verspüren. Eine Tatsache, die die gesamte Absurdität des Profifußballs zeigt.