Schluss jetzt!

Mehrere hundert Menschen haben am Samstag auf der Place de la République in Paris gegen Korruption und ungerechtfertigte Privilegien für Politiker demonstriert. »In Rumänien oder der Dominikanischen Republik gehen Tausende auf die Straße – und hier?« hieß es in dem über Facebook verbreiteten Aufruf. Anlass für den Protest, dessen Organisatoren ihre Unabhängigkeit von allen Parteien betonten, sind die Ermittlungen der französischen Justiz gegen die rechten Präsidentschaftskandidaten François Fillon und Marine Le Pen. (jW)