Fluchtziel Kanada

Zwei Frauen aus dem Jemen werden am 22. Februar von der kanadischen Polizei abgeführt Foto: Christinne Muschi/Reuters

Aus Angst vor der Politik von US-Präsident Donald Trump sind nach Angaben der UNO bereits Hunderte Asylbewerber aus den USA ins Nachbarland Kanada geflohen. Die meisten Menschen, die in den vergangenen Wochen zu Fuß über die Grenze gekommen seien, kämen ursprünglich aus Ländern wie Syrien, dem Sudan, Jemen oder der Türkei, sagte der Vertreter des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Kanada, Jean-Nicolas Beuze, zu AFP.

Am Grenzübergang Lacolle, der rund 70 Kilometer südlich von Montréal liegt, liefen in den vergangenen Wochen ganze Familien mit schwerem Gepäck und Kinderwagen über die Grenze – teilweise mitten in der Nacht und bei klirrender Kälte. Um sich ein Bild von der Lage zu machen, schickte das UNHCR zusammen mit der kanadischen Grenzpolizei und der nationalen Polizei eine Delegation nach Lacolle und Umgebung. »Diese Leute sind eher Flüchtlinge als Migranten«, sagte Beuze nun in dem Interview. »Sie kommen nicht zwangsläufig nach Kanada, um ein besseres Leben zu haben, sondern weil ihnen in ihrem Herkunftsland Verfolgung droht.« In den USA fühlten sie sich nicht mehr sicher. »Die Leute haben Angst, dass sie sich am Ende in einer Situation wiederfinden, in der sie keinen Zugang zu einem fairen System haben«, sagte Beuze. Die meisten der Neuankömmlinge in Kanada seien zuvor mit einem gültigen Visum in die USA eingereist und hätten wegen der Lage in ihren Herkunftsländern »gute Aussichten«, als Flüchtlinge anerkannt zu werden.

Asylsuchende aus den USA, die in Kanada an offiziellen Grenzübergängen, Bahnhöfen und Flughäfen ankommen, werden nach einer bilateralen Vereinbarung von den dortigen Behörden zurückgeschickt. Wer sich jedoch illegal an anderer Stelle durchschlägt, darf erst einmal bleiben und einen Asylantrag stellen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau hatte Ende Januar demonstrativ den Willen seines Landes bekräftigt, weiterhin Flüchtlinge aufzunehmen. »An alle, die vor Verfolgung, Terror und Krieg flüchten, Kanada wird euch willkommen heißen, ungeachtet eures Glaubens«, schrieb Trudeau auf Twitter.