Gebratene Nudeln mit Meeresfrüchten

Es ist alles ein bisschen seltsam in dem Film »The Foreign Duck, the Native Duck & God in a Coin Locker« (Japan 2007) von Yoshihiro Nakamura. Zunächst lernen wir Shiina (Gaku Hamada), einen jungen, verschüchterten Mann, kennen, der nach Sendai, eine japanische Millionenstadt, zum Studieren kommt. Er singt gern bei jeder Gelegenheit »Blowin’in the wind« von Bob Dylon. Als die Umzugskartons in seiner neuen Unterkunft abgestellt sind, bemerkt er, dass sein CD-Player nicht mehr da ist und ruft die Mutter in Tokio an. Diese möchte eigentlich nur wissen, ob er bereits gegrillte Zunge gegessen habe, ein Spezialität in Sendai, wie sie im Reiseführer gelesen hat. Der Vater macht ihm klar, das Shiina nur Student sein kann, weil er sein ganzes Leben hart gearbeitet hat für den Sohn. Ein Kind deutscher Eltern hätte jetzt vielleicht aufgelegt oder dem Erzeuger irgendeine Frechheit ins Ohr gebrüllt. Shiina bedankt sich hingegen artig.

Später lernt er seinen Nachbarn Kawasaki (Eita Nagayama) kennen, der ihm erst einen Schnaps anbietet und ihn dann darum bittet, mit ihm eine Buchhandlung zu überfallen. Es ist ein ernst gemeinter Vorschlag, auch wenn Kawasaki nur Spielzeugpistolen zu bieten hat. Es gibt noch einen anderen Nachbarn, ein schweigsamer Mann aus Bhutan, für den ein Wörterbuch aus dem Buchladen geklaut werden soll, damit dieser nachschlagen kann, was ausländische Ente oder einheimische Ente heißt. Dafür gibt es in Japan nämlich zwei Wörter. Neben den drei Nachbarn spielen noch zwei junge Frauen eine Rolle, die in einer Tierhandlung arbeiten, und in die alle irgendwie einmal verliebt sind.

Es wird nicht chronologisch erzählt, man erfährt, was man erfahren soll, häppchenweise und sprunghaft. Die Figuren, die erzählen, trauen sich gegenseitig nicht über dem Weg. Deshalb bleibt so einiges einfach bis zum Schluss rätselhaft. Abgesehen von der verworren erzählten Handlung, in der es um Freundschaft und Liebe geht, spielt Ausländerfeindlichkeit eine gewisse Rolle. Einmal zum Beispiel fragt eine Inderin den Busfahrer und die Passanten etwas, was niemand versteht, aber auch niemand verstehen will. »Du bist in Japan, also sprich Japanisch«, ruft mürrisch der Busfahrer. Das wiederum kommt einem als Deutsche, zudem in Berlin lebend, leider überhaupt nicht seltsam vor.

Yakisoba (Gebratene Nudeln mit Meeresfrüchten): Fünf EL von der berühmten braunen Sauce, vier EL Sojasauce, zwei EL Tomatenketchup, zwei EL Austernsauce, vier EL Zucker glatt rühren. 400 g vakuumierte Yakisoba-Nudeln in heißes Wasser tauchen, mit Hilfe von Essstäbchen trennen, abgießen, beiseite stellen. Zwei EL Erdnussöl, ein EL Sesamöl im Wok erhitzen. 100 g Riesenkrevetten oder Riesengarnelen (geschält und Darm entfernt), 100 g Tintenfisch (in briefmarkengroßen Stücken) zugeben, zwei Minuten braten. Meeresfrüchte an den Rand des Woks schieben. Eine Zwiebel (in Scheiben), eine Karotte (in Scheiben), 100 g Weißkohl (in briefmarkengroße Stücke), 200 g Sojabohnensprossen zugeben, fünf Minuten braten, Meeresfrüchte untermischen. Nudeln zugeben, vermengen, mit der Yakisoba-Sauce würzen. Auf Schalen verteilen, mit vier TL Nori, vier TL gerösteten Sesamsamen, vier EL eingelegtem roten Ingwer garnieren.