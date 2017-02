Aufmarsch im Osten

In Litauen sind am Freitag deutsche »Marder«-Schützenpanzer eingetroffen, was die Militärs bereitwillig fotografieren ließen. Die Bundeswehr-Fahrzeuge gehören zu einem von Deutschland angeführten NATO-Bataillon, das in der früheren Sowjetrepublik stationiert wird. Auch 450 deutsche Soldaten sollen in einer litauischen Militärbasis in der Stadt Rukla Dienst tun. Die NATO hatte 2016 auf ihrem Gipfeltreffen in Warschau beschlossen, ihre Truppenpräsenz in Osteuropa zu erhöhen. Begründet wurde das mit der angeblichen Aggressivität Russlands. (AFP/jW)