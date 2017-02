Die Heiligen von St. Mary’s

Ärgern gerne die Großen: Die »Saints« vom FC Southampton Foto: REUTERS/ Action Images / Tony O'Brien Livepic

Wie eigentlich jeder englische Fußballverein trägt auch der FC Southampton einen Spitznamen. In der Hafenstadt fällt dieser aber etwas sakraler aus als anderswo im Königreich, werden die Spieler des FC Southampton doch »the Saints« (die Heiligen) genannt. Das hat nichts mit einer besonders fairen Spielweise oder gar einer mildtätigen Vereinspolitik zu tun; die Gründe sind vielmehr in der Gründungsgeschichte des Klubs zu finden: Ins Leben gerufen wurde der FC Southampton nämlich von der ortsansässigen St. Mary’s Church Young Men’s Association. Der ursprüngliche Vereinsname lautete daher auch Southampton St. Mary’s.

Am kommenden Sonntag bestreiten die Kicker der Heiligen Maria das Finale des englischen Ligapokals gegen Manchester United im Londoner Wembley-Stadion. Der klare Favorit in diesem Spiel ist auf den ersten Blick natürlich José Mourinhos Manchester. Doch Southampton ist die Rolle des Underdogs gewohnt und weiß aus dieser Kapital zu schlagen, wie der FC Liverpool im Halbfinale leidvoll erfahren musste. In Hin- und Rückspiel siegten die Saints jeweils mit 1:0 und kickten das auf dem Papier klar überlegene Team von Jürgen Klopp aus dem Wettbewerb.

Apropos Liverpool: Der Sieg im Halbfinale war vielleicht so etwas wie die späte Rache des FC Southampton an den »Reds«. In den letzten Jahren nutzte Liverpool den Verein aus dem Süden Englands nämlich als so etwas wie einen personellen Selbstbedienungsladen. Seit 2014 wechselten mit Rickie Lambert, Adam Lallana, Nathaniel Clyne, Dejan Lovren sowie zuletzt Sadio Mané fünf Spieler für den Gesamtwert von circa 91,5 Millionen Pfund (umgerechnet 108 Millionen Euro) von Southampton an den River Mersey.

Generell ereilt den FC Southampton jeden Sommer aufs neue das gleiche Schicksal: Die besten Spieler wechseln zu den finanzkräftigeren Premier-League-Giganten. So musste der Klub, neben den Liverpool-Transfers, 2015 Mittelfeldspieler Morgan Schneiderlin an United und 2014 Abwehrtalent Calum Chambers an Arsenal abgegeben.

Doch nicht nur die herausragenden Spieler verlassen den Verein in regelmäßigen Abständen. Im Januar 2013 verpflichtete Southampton einen jungen, talentierten und im gleichen Maße unbekannten Trainer. Sein Name: Mauricio Pochettino. Der Argentinier führte die Saints erst zum Klassenerhalt und in der darauffolgenden Saison auf einen erstaunlichen achten Platz. Dies blieb natürlich nicht unbemerkt: Pochettino wechselte 2014 bekanntermaßen zu den Tottenham Hotspurs, die er anschließend zu einem Spitzenteam formte.

Als alle dachten, Southampton sei nun dem Abstieg geweiht, überraschte der Verein mit der Verpflichtung von Trainer Ronald Koeman. Der Niederländer führte den Klub in seiner zweijährigen Amtszeit zweimal sensationell in die Europa League, ehe er diesen Sommer zum FC Everton weiterzog.

Nach dem erneuten Abgang der besten Spieler – Sadio Mané, Victor Wanyama und Graziano Pellè verließen im Sommer alle den Verein – und des Erfolgstrainers stand der FC Southampton auch in dieser Saison vor einem Neuanfang. Doch das in der Vergangenheit so gute Scouting scheint auch in diesem Jahr zu funktionieren. Mit Nathan Redmond, Pierre-Emile Højbjerg und Sofiane Boufal konnten die Abgänge weitestgehend kompensiert werden; mit dem Franzosen Claude Puel wurde ein Trainer verpflichtet, der zuvor in Frankreich u. a. bei Olympique Lyon oder dem OGC Nizza gute Arbeit geleistet hatte. Zwar verließ Southampton mit dem portugiesischen Europameister José Fonte im Winter eine weitere Stütze des Teams, jedoch verpflichtete man mit dem italienischen Stürmer Manolo Gabbiadini im Gegenzug einen treffsicheren Spieler, der in zwei Spielen bereits dreimal traf.

Trotzdem hat Southampton in der Premier League aktuell wohl keine Chance mehr auf eine erneute Qualifikation für den internationalen Wettbewerb. Immerhin hat der Klub aber auch nichts mit dem Abstieg zu tun, sondern bewegt sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle – mehr, als so manch anderer Verein nach einem ähnlichen personellen Aderlass in der Vergangenheit von sich behaupten konnte.

Jedoch steht im nächsten Sommer wohl bereits der nächste Leistungsträger vor dem Absprung. Der niederländische Innenverteidiger Virgil van Dijk wird seit geraumer Zeit mit quasi allen großen Klubs in England in Verbindung gebracht. Vor allem Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, soll von ihm begeistert sein. Auch Spieler wie Cédric Soares oder Charlie Austin könnten Begehrlichkeiten wecken.

Abseits des Sportlichen war der FC Southampton Ende des Jahres Gegenstand einiger Negativschlagzeilen. Im Zuge des englischen Missbrauchsskandals fiel auch der Name eines ehemaligen Klubmitarbeiters, der in den 1980ern einige Nachwuchsspieler missbraucht haben soll. Der Verein sicherte daraufhin der Polizei bei deren Untersuchungen die volle Unterstützung zu. Dem guten Namen der Saints hat der Fall bislang jedoch nicht geschadet.