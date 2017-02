Kritik an Abschiebungen nach Afghanistan

In dieser Woche fanden mehrere Sammelabschiebungen von Flüchtlingen aus der Bundesrepublik nach Afghanistan statt. Die »AG Migration und Vielfalt in der SPD« veröffentlichte aus diesem Anlass am Donnerstag eine Pressemitteilung:

Die Kritik (an dieser Praxis, jW) nimmt zu, da Experten Afghanistan kriegsähnliche Zustände bescheinigen. Hierzu zählen insbesondere der UNHCR, das Rote Kreuz und die Kirchen. Innenminister Thomas de Maizière kritisiert währenddessen Bundesländer, die die Abschiebung sehr kritisch bewerten oder wie Schleswig-Holstein einen Abschiebestopp verhängt haben. Die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in Schleswig-Holstein, Özlem Ünsal, und der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Aziz Bozkurt, erklären: »Innenminister Thomas de Maizière verteidigte diese Woche maßlos und in technokratisch-zynischer Manier die Abschiebungen nach Afghanistan. Da die toten Zivilisten im Prinzip nur Kollateralschäden seien und nicht Hauptziel der Taliban, wäre das Vorgehen unbedenklich. Wir sind erschüttert über so viel Kaltschnäuzigkeit im Umgang mit Menschenleben. Gerade wurde mit Atiqullah Akbari der erste Abgeschobene nach Afghanistan durch einen Selbstmordanschlag verletzt, da erhöht der Bundesinnenminister den Druck auf die Länder.

Die Standhaftigkeit der schleswig-holsteinischen Landesregierung erfüllt uns mit Stolz. Der Wetterlage an den rechten Stammtischen zum Trotz hält sie an Humanität und am Abschiebestopp fest. (...) Wir hoffen, dass weitere Landesregierungen sich dem Vorbild anschließen und ermuntern sie ausdrücklich. (...)

Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC äußerte sich am Donnerstag kritisch zur Umsetzung der Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU durch die Bundesregierung:

Der am Mittwoch bekanntgewordene Kabinettsentwurf zur Umsetzung der vierten EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie ist ein Geschenk von Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Schäuble an die Unternehmenslobby, kritisiert ATTAC. Grund: Das Kabinett will das von EU und OECD geforderte Transparenzregister, das die wahren Eigentümer (»wirtschaftlich Berechtigten«) von Unternehmen auflistet, nicht öffentlich zugänglich machen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, darunter Großbritannien, soll der Zugang in Deutschland weitgehend auf Finanzbehörden beschränkt werden. Journalisten und zivilgesellschaftliche Organisationen sollen nur bei nachgewiesenem »berechtigten Interesse« gegen Gebühr Einblick erhalten.

Karl-Martin Hentschel, ATTAC-Vertreter im Netzwerk Steuergerechtigkeit: »Schäuble ist vor der Konzernlobby eingeknickt und macht sich zum Erfüllungsgehilfen des Verbands der Familienunternehmen, der längst nichts mehr mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zu tun hat. Indem Schäuble den öffentlichen Zugang zu dem Transparenzregister unnötig einschränkt, behindert er Journalisten und Nichtregierungsorganisationen bei ihrer Arbeit. Und das, obwohl sie in den vergangenen Jahren die wichtigsten Streiter gegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Korruption waren. Nahezu alle großen Skandale sind durch die Zivilgesellschaft aufgedeckt worden und nicht durch Finanzbehörden.« (...)

»Wer selbst schon solch mühsame Recherchen in internationalen Firmengeflechten durchgeführt hat, weiß, dass nur ein öffentliches Register ohne Gebühren das ermöglicht«, warnt Hentschel. »Die Bundesregierung macht sich mit ihrem Rückzieher auch auf internationalem Parkett lächerlich und öffnet Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Terrorismus und Korruption Tür und Tor.« (...)