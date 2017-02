Nächste Runde in Genf

UN-Sondervermittler Staffan de Mistura am Mittwoch in Genf Foto: Martial Trezzini/dpa-Bildfunk

In Genf haben am Donnerstag die Gespräche zwischen den Konfliktparteien über eine Beendigung des Krieges in Syrien begonnen. Zum Auftakt gab es einen Termin für Fotografen und Kameraleute. Dutzende Foto- und Fernsehjournalisten warteten vor Tür 13 des »Palastes der Nationen«, um Bilder der eintreffenden Delegationen zu erhaschen. Rund um den Ehrenplatz auf dem parkähnlichen UN-Campus hatten sich bereits am Vortag einige Fernsehübertragungswagen positioniert, der Presseraum im Gebäude füllte sich mit arabischen und europäischen Journalisten.

Trotzdem hält sich im Unterschied zu früheren Verhandlungen – etwa im Januar 2014 in Montreux oder wiederholt in Genf – das internationale Medieninteresse an diesem neuen Versuch einer politischen Lösung in Grenzen. Das liegt möglicherweise daran, dass – wie es die Washington Post am Donnerstag ausdrückte – »Assad das Sagen hat«. Die von den USA, der Türkei, der EU und den Golfstaaten unterstützte Opposition in Syrien hat militärische Niederlagen einstecken müssen, was ihre Verhandlungsposition geschwächt hat. Dennoch hat der »Hohe Verhandlungsrat« (HNC), der auch »Riad-Gruppe« genannt wird, die Auswahl der oppositionellen Delegierten bestimmt. Das weist auf den weiterhin großen Einfluss ihrer Sponsoren auf den Verhandlungsprozess hin. Mehr als die Hälfte der rund zwei Dutzend HNC-Delegierten seien Angehörige bewaffneter Gruppen, sagte UN-Sondervermittler Staffan De Mistura auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Genf. »Diejenigen, die kämpfen und sterben, sind die Richtigen, die verhandeln sollen. Selbst Präsident Assad sagte mir beim ersten Mal, als ich ihn traf: ›Ich will mit denen verhandeln, die mich bekämpfen‹.«

Die kurdischen Volksverteidigungskräfte (YPG) und die Partei der Demokratischen Union (PYD) bleiben offenbar weiterhin vom Verhandlungsprozess ausgeschlossen, auch wenn zum Beispiel Russland diese Ausgrenzung kritisierte. De Mistura sprach zudem von einer »Kategorie« Syrer, die bisher nicht genügend einbezogen worden sei. »Diejenigen, die 50, wenn nicht sogar 52 Prozent des syrischen Volkes ausmachen, die Frauen, die syrischen Frauen.« Er habe alle Beteiligten aufgefordert, mehr Frauen als Delegierte zu entsenden, was aber nicht geschehen sei. Gemäß der UN-Sicherheitsratsresolution 2254, die Grundlage der Genfer Gespräche ist, sollen alle Teile der syrischen Gesellschaft in den politischen Übergangsprozess des Landes einbezogen werden. Dementsprechend hatte De Mistura ein »Beratungsgremium syrischer Frauen« eingesetzt, das den Verhandlungsprozess begleiten soll.

Warten auf die Unterhändler: Journalisten am Donnerstag in Genf Foto: Martial Trezzini/dpa-Bildfunk

Zum Auftakt der Gespräche traf De Mistura zunächst mit der Delegation der syrischen Regierung zusammen, die von UN-Botschafter Baschar Al-Dschafari geleitet wird. Später traf eine kleine Abordnung des in Riad ansässigen HNC ein. Am Mittag folgte eine Begegnung mit syrischen Frauen, die in Genf eine Mahnwache für Frieden in Syrien organisiert hatten.

Russland drängt derweil auf direkte Gespräche zwischen Oppositionellen und Regierungsvertretern. Der Leiter der oppositionellen »Kairo-Gruppe«, Dschihad Makdissi, erklärte, die Rolle Russlands bei den Gesprächen sei »sehr wichtig«. Seit die Türkei und Russland sich angenähert und – zusammen mit dem Iran – einen Waffenstillstand für Syrien erreicht hätten, würden sich immer mehr bewaffnete Gruppen Moskau zuwenden, sagte Makdissi, der bis 2013 Sprecher des syrischen Außenministeriums in Damaskus war. Im Gespräch mit der russischen Nachrichtenagentur Sputnik fügte er hinzu, die Kairo-Gruppe sei zu direkten Gesprächen mit der syrischen Regierung bereit: »Wenn De Mistura uns auffordert, mit dem Regime zusammenzusitzen, ist das in Ordnung für uns. Wir haben nichts gegen direkte Gespräche, darum sind wir hergekommen.«