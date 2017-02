Damit die Nordsee – hier das Wattenmeer bei Wremen (Niedersachsen) – schön bleibt, ist mehr Rücksicht erforderlich. Theoretisch sind alle dafür, nur praktisch hapert es bei der Reduzierung der Nährstoffeinträge Foto: Ingo Wagner/dpa - Bildfunk

Und ewig stinken die Felder? Vielen gelten die unförmigen Tankwagen, aus denen außerhalb der Metropolen seit kurzem wieder Jauche auf Äcker und Weiden spritzt, als Inbegriff verfehlter Agrarpolitik: Nach Ende der Winterpause darf Tierhaltungsgülle ausgebracht werden – in vielen Regionen in weit stärkerem Maße als sinnvoll. Das belastet nicht nur das Grundwasser. Vielmehr sickert die Gülle auch – direkt oder verdünnt beim nächsten Regen – in Gräben und Flüsse und landet letztlich im Meer.

Anlass genug für den Versuch eines Dialogs: Gefördert von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt und in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung, hat das in Bremen ansässige Büro für Meeresumweltschutz des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) im niedersächsischen Oldenburg eine bislang ungewöhnliche Diskussion organisiert. Experten für die Probleme des Zustands der Meere lieferten sich einen konstruktiven Meinungsaustausch mit Vertretern sowohl der Landwirtschaft als auch der Agrarpolitik. Die Veranstaltung konzentrierte sich unter dem Titel »Weitsicht für die Nordsee – trübe Aussichten« vor allem auf Niedersachsens Landwirtschaft und die Folgen für die Deutsche Bucht und das geschützte Wattenmeer. Nach Angaben der Leiterin des BUND-Meeresbüros, Nadja Ziebarth, ist ein vergleichbarer Dialog für die Ostseeregion aber in Vorbereitung.

Was landseitig als Gülleproblem debattiert wird, ist im Meeresumweltschutz das Nährstoffproblem. Zwar sind die in der Jauche enthaltenen Nährstoffe wie Stickstoff- und Phosphorverbindungen lebensnotwendig auf dem Lande wie im Meer. Aber wie so oft in der Biologie ist jedes Übermaß auch hier gefährlich: Zu viele Nährstoffe im Meer führen zu unnatürlich starkem Wachstum von Algen. Wird deren Menge zu groß, wird es dunkel – Lichtverknappung im Wasser. Anschließend verschlingt der natürliche Abbau der überschüssigen pflanzlichen Biomasse mehr Sauerstoff als problemlos verfügbar. Licht- und Sauerstoffmangel zerstören so vorhandenes pflanzliches wie tierisches Leben beziehungsweise behindern dessen notwendiges Nachwachsen.

Nährstoffeinträge in die deutsche Nordsee erfolgen über die Flüsse Elbe, Weser und Ems. Strömungen und Wind bringen zusätzliche Frachten aus dem Rhein-Maas-Gebiet und von Englands Ostküste in die Deutsche Bucht. »Endstation« ist das hochempfindliche Wattenmeer, erläuterte etwa Justus van Beusekom vom Helmholtz-Zentrum für Material- und Küstenforschung Geesthacht auf der Oldenburger Konferenz – und zeigte eindrucksvoll, wie sich übermäßig gewachsene Grünalgen in Form dichter Teppiche ausbreiten. Dabei werden andere Pflanzenarten schlicht erstickt. Das trifft etwa Seegraswiesen und Tangwälder, die ihrerseits Lebensraum vieler weiterer Arten sind. Ralf Kaiser vom niedersächsischen Umweltministerium verwies ergänzend auf das immer wieder zu beobachtende Phänomen der sogenannten schwarzen Flecken – akuter und großflächiger Sauerstoffmangel in Folge des spätsommerlichen Abbaus dieser Grünalgenteppiche. Diese Flecken ebenso wie die Schaumberge am Strand durch abgestorbene Planktonblüten haben zwar als Kennzeichen für Überdüngung des Meeres traurige Berühmtheit erlangt. Markus Salomon vom Sachverständigenrat für Umweltfragen warnte jedoch nachdrücklich, es sei typisch für die Stickstoffproblematik, dass ihre Folgen für die Ökosysteme nur selten schnell offensichtlich werden. Der massive Rückgang der Artenvielfalt etwa sei ein schleichender, aber oft unumkehrbarer Prozess.

Zum Dialog gehören mindestens zwei Seiten: Mit Franz Jansen-Minßen von der Landwirtschaftskammer, Jörn Ehlers vom Landesbauernverband und Fokko Brüning von der Landjugend hatte der BUND drei regionale Branchenexperten eingebunden, die sich zwar einsichtig zeigten, dass das Meer mehr Rücksicht braucht. Aber alle drei verwahrten sich auch dagegen, ihren Berufsstand pauschal zum Buhmann zu erklären. Von Herausforderungen war die Rede, von notwendigem Systemwechsel, der aber erklärt und begleitet werden müsse. Und alle drei forderten ihrerseits auch Verständnis für ihre lebensnotwendige Branche, die von einem durch sie unbeeinflussbaren Markt zwischen hohem Kapitalbedarf und geringer Gewinnspanne zerrieben werde.

Lösungen konnte dieser erste Dialog nicht liefern, wohl aber zeigen, dass »das Nährstoffproblem« nach einer gemeinsamen Strategie verlangt, die weit mehr Kräfte einbinden muss als nur Landwirte und Meeresschützer: Immer lauter klagen etwa Versorger über ihre Probleme bei der Gewinnung von Trinkwasser, was dessen Preise für Endverbraucher in die Höhe treibt. Aber auch eine andere Landwirtschaft, die dies zu vermeiden sucht, kostet Geld – und vorsorgender Meeresumweltschutz ist kein Schönwetterspiel, sondern hat Folgen für Fischerei, Tourismus und Klimaschutz. Volkswirtschaftlich, so heißt es, habe eine Reduzierung der Nährstoffeinträge ein Sparpotential im dreistelligen Millionenbereich – aber der Weg dorthin ist mit erheblichen betriebswirtschaftlichen Investitionen gepflastert.