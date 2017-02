AfD in rauher See

Konnten schon zu Aufstiegszeiten seekrank aussehen: die AfD-Politiker Alexander Gauland, Frauke Petry und Jörg Meuthen (v. l. n. r., Juli 2015) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk

Die Alternative für Deutschland (AfD) gerät zunehmend unter Druck. In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, kamen die Rechten bundesweit nur noch auf acht Prozent und erreichen damit den niedrigsten Wert seit sieben Monaten.

Zugleich hat die Partei mit Protesten zu kämpfen, wo auch immer sie öffentlich auftritt. So mobilisieren verschiedene antifaschistische Organisationen gegen den NRW-Landesparteitag der AfD am Wochenende in Essen. Dort soll die Landesliste für die kommende Bundestagswahl aufgestellt werden. Das Bündnis »Essen stellt sich quer« hat für kommenden Samstag eine Demonstration angemeldet. Gegen deren Route hatte die Polizei Bedenken gezeigt. Die Organisatoren hatten daraufhin das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen eingeschaltet, das am Mittwoch einen Kompromissvorschlag vorgelegte, dem beide Seiten zustimmten.

Unterdessen laufen auch die Vorbereitungen für Proteste gegen den Bundesparteitag der AfD im Kölner Maritim-Hotel an. Dieser soll am 22. und 23. April – also rund drei Wochen vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 14. Mai – stattfinden.

Der AfD wurden in dem Bundesland zuletzt zehn Prozent prognostiziert. Mehrere zehntausend Menschen werden bei den Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag erwartet. Die Polizei will zu dessen Schutz laut Kölner Stadtanzeiger mehr als 3.000 Beamte einsetzen.

Antifaschisten mobilisieren schon jetzt bundesweit zu Blockaden rund um das in der Innenstadt gelegene Maritim-Hotel. »Auch wir rufen zu friedlichen Blockaden auf«, kündigte der DKP-Parteivorsitzende Patrik Köbele am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung an. Wo auch immer Rechte auftreten würden, müsse ihnen der Raum streitig gemacht werden, stellte er klar.

Die Initiative »Kein Kölsch für Nazis – kein Raum für Rassismus« will hingegen mehr als 200.000 Bierdeckel gegen den AfD-Parteitag verteilen. Zudem seien Aktionswochen im Vorfeld der Tagung geplant. Die Initiative, die von diversen Kölner Kneipenwirten unterstützt wird, hatte in den vergangenen Jahren mehrere erfolgreiche Kampagnen und Aktionen gegen die rechte Splitterpartei »Pro Köln« durchgeführt. Markus Hemken, Mitorganisator und Sprecher von »Kein Kölsch für Nazis«, sagte am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt, Köln sei eine tolerante Stadt, in der es keinen Platz für Ausgrenzung, Rassismus und Hass geben dürfe. »Wir bewirten Gäste aus allen Ländern der Welt. Bei uns arbeiten Menschen aus allen Ländern der Welt. Dieses friedliche Zusammenleben lassen wir uns von Rechten nicht zerstören«, so Hemken.

Auch in anderen Städten Nordrhein-Westfalens hat die Mobilisierung in die Domstadt bereits begonnen. »Wir werden mit möglichst vielen Menschen versuchen, den Bundesparteitag der AfD zu stören. Eine Reihe von Aktionen des zivilen Ungehorsams im direkten Umfeld des Tagungsortes ist bereits in Planung, dazu gehören Sitzblockaden und andere Protestformen«, kündigte Oliver Ongaro, Sprecher des Bündnisses »Düsseldorf stellt sich quer«, gegenüber jW an. Gemeinsam mit anderen Organisationen werde man »der AfD deutlich aufzeigen, dass weder in Köln noch in anderen NRW-Städten Platz für ihre rassistische und neoliberale Propaganda« sei.

Tatsächlich geht in der AfD aber nicht nur die Angst vor zunehmendem Gegenwind um. Vielmehr fürchten nicht wenige Mitglieder eine neuerliche Spaltung der Partei. In einem internen AfD-Strategiepapier, das aus dem Dezember 2016 stammen soll und im Januar an die Presse gelangte, wird dafür geworben, dass sich die Partei »deutlicher gegen rechtsaußen« abgrenzen solle. Zugleich traf sich AfD-Parteichefin Frauke Petry erst am Montag im Rahmen einer Moskau-Reise mit dem russischen Rechtsaußenpolitiker Wladimir Schirinowski.