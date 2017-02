Hanjin wird abgewickelt

Einer der Letzten? Hanjin-Container im US-Hafen Long Beach im September 2016 Foto: Lucy Nicholson/Reuters

Es gab Zeiten, da waren bei Hanjin Shipping 1.300 Menschen beschäftigt. Die meisten sind in den letzten Monaten entlassen worden. Teilweise haben sie ihren noch ausstehenden Lohn bis heute nicht bekommen. Die südkoreanische Firma ist nämlich pleite. Das hatte ein Gericht in Seoul am 17. Februar offiziell bestätigt. Im Moment sitzen laut The Korea Times nur noch rund 50 Mitarbeiter im Hauptquartier und versuchen wie auf einer Resterampe die Schiffe und Containeranlagen zu verkaufen. Ganz zum Schluss werden sich die letzten Mohikaner dann selbst abwickeln.

Die siebtgrößte Reederei der Welt hat schon seit dem Sommer erhebliche Schlagseite, nachdem sich Banken zurückgezogen hatten und Hanjin Shipping nirgendwo mehr Kredit bekam. Die Firma stellte im August einen Insolvenzantrag. »Ein Ereignis, das weltweit wie eine Bombe einschlug«, erinnert sich das niederländische Nieuwsblad Transport. Aus Angst, auf den Kosten sitzenzubleiben, weigerten sich im vergangenen Herbst viele Seehäfen, Hanjin-Schiffe zu löschen. Manche ließen sie nicht einlaufen, weil das Unternehmen noch nicht einmal die Liegekosten bezahlen konnte. Wochenlang mussten die Besatzungen draußen auf dem Meer ausharren, bis allmählich der Proviant ausging.

Kurz vor Weihnachten hatten die Angestellten des Hanjin-Büros in Rotterdam schon zwei Monate keinen Sold mehr bekommen. Arbeitslosengeld konnten sie aber nicht beantragen, weil es noch keinen Insolvenzverwalter gab, wie der niederländische Regionalsender RTV Rijnmond seinerzeit berichtete. Rein rechtlich hatten die Mitarbeiter ja immer noch einen Job.

Die noch vorhandene Konkursmasse soll sich auf geschätzte 1,6 Milliarden Euro belaufen. Die meisten modernen Containerfrachter gehören allerdings nicht mehr dazu, denn die hat Hanjin in den letzten Monaten bereits abgestoßen. »Maersk Line ist bis jetzt der größte Abnehmer der Schiffe«, berichtet das Nieuwsblad Transport. Zwei der von der dänischen Reederei Maersk gecharterten Frachter sind für 130 Millionen US-Dollar pro Stück versteigert worden, der Käufer wollte anonym bleiben. Bis jetzt konnte Hanjin 16 Schiffe verkaufen, zu einem Gesamtpreis von 460 Millionen Dollar.

Übriggeblieben sind die weniger attraktiven Pötte. Bei diesen Ladenhütern hält sich das Kaufinteresse der Konkurrenz in Grenzen. Die Branche leidet ohnehin unter den riesigen Überkapazitäten aufgrund der sinkenden Nachfrage auf dem Weltmarkt. Die kann sie nicht annähernd ausschöpfen. Als Folge werden die restlichen Hanjin-Schiffe jetzt spottbillig verschleudert. Mindestens vier werden abgewrackt.

Die Hoffnung, dass die Pleite der Südkoreaner den Container-Markt bereinigen könnte, wird sich womöglich nicht erfüllen. Im Gegenteil: Die nun extrem günstig veräußerten Schiffe und Anlagen dürften die Preise weiter sinken lassen und den Druck auf die Konkurrenz erhöhen. Die Branche versucht schon seit längerem, durch Absprachen und die Zusammenlegung von Fracht durch die Krise zu kommen. Bekanntestes Beispiel ist die 2M-Allianz zwischen dem Weltmarktführer Maersk Line und der Mediterranean Shipping Company (MSC).

Maersk hat von Hanjin nun offenbar die Asien-Nordamerika-Route übernommen. Die letzten Anteile, die Hanjin noch am kalifornischen Terminalbetreiber TTI besaß, hat für 15,6 Millionen Dollar die südkoreanische Hyundai Merchant Marine gekauft. Den größten Teil besitzt bereits MSC, die zweitgrößte Reederei der Welt mit Sitz in Genf. Unter der Flagge des ursprünglich italienischen Unternehmens fährt das momentan mächtigste Containerschiff der Welt, die MSC Oscar, auf der über 19.224 Container Platz haben. Haupthafen der Reederei ist Antwerpen.

MSC ist außerdem im Kreuzfahrtsegment führend. Zuerst als LauroStar-Linie, doch nachdem die MS Achille Lauro 1994 nach einem Brand im Maschinenraum vor Somalia gesunken war, gab MSC den Namen LauroStar auf. Das Kreuzfahrtschiff hatte bereits 1985 traurige Berühmtheit erlangt, als es im Mittelmeer von einem Kommando der Palästinensischen Befreiungsfront von Abu Abbas gekapert wurde. Ein jüdischer Passagier aus den USA wurde im Laufe der Entführung erschossen und ins Meer geworfen.

The Korea Times erwartet, dass gut die Hälfte der Hanjin-Angestellten erst einmal arbeitslos bleibt, etwas über 700 sind inzwischen bei der Konkurrenz untergekommen oder haben den Beruf gewechselt. Schlimmer noch sind die Auswirkungen bei den mittelbar betroffenen Firmen, wie zum Beispiel den Werften in Südkorea. In Busan, dem größten Seehafen, sollen schon jetzt bis zu 3.000 Menschen durch die Pleite arbeitslos geworden sein. »Die Zahl könnte landesweit 10.000 erreichen«, fürchtet die The Korea Times.

Immerhin sollen laut Gesetz zuerst die Arbeiter ihre Löhne bekommen, dann müssen aus den Verkäufen die Kosten des Konkurses beglichen werden und erst am Ende erhalten die Investoren ihr Geld zurück. 27 Milliar­den Dollar stecken offensichtlich in dem Unternehmen, weit mehr als Hanjin heute noch wert ist. »Das bedeutet, dass nicht viel Geld an die Investoren zurückgeht«, vermutet die englischsprachige koreanische Zeitung.