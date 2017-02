Schmutzige Diesel-Pkw aus Innenstädten verbannen

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace äußerte sich am Dienstag zu den geplanten Fahrverboten für ältere Diesel-Pkw in Stuttgart:

Stuttgart wird ab 2018 Fahrverbote für ältere Dieselautos verhängen, um die stark belastete Luft der Landeshauptstadt zu verbessern. Wie die dpa meldet, hat sich die grün-schwarze Landesregierung heute darauf geeinigt, ab dem kommenden Jahr besonders belastete Straßen bei Feinstaubalarm nur noch für Dieselmodelle mit Abgasnorm Euro 6 zu öffnen. Das Kabinett von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beschloss diese Maßnahme am Dienstag. Unklar ist bislang, wie sie umgesetzt werden soll. Baden-Württemberg hatte bereits im vergangenen Jahr die bundesweite Einführung einer blauen Plakette gefordert, die jene Dieselautos klar kennzeichnen würde, die auch bei hohen Schadstoffwerten weiterhin fahren dürfen. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) lehnt diese Maßnahme bislang ab. Greenpeace-Verkehrsexperte Tobias Austrup dazu: »Dobrindt blockiert eine saubere Lösung der Luftprobleme vieler Städte und zwingt sie so zu unpraktischen und juristisch wackeligen Notmaßnahmen. Der Stuttgarter Beschluss unterstreicht: Schmutzige Diesel haben künftig keinen Platz in deutschen Städten. Aber in ihrer jetzigen Form lässt sich die Maßnahme nur schwer umsetzen. Die betroffenen Städte brauchen eine rechtlich saubere und vor allem praktikable Handhabe, um die Gesundheit ihrer Bürger zu schützen. Dobrindt darf der blauen Plakette nicht länger Steine in den Weg legen.«

Nach dem Fund auffälliger Brennstäbe im Atomkraftwerk Brokdorf forderte der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) von der schleswig-holsteinischen Landesregierung am Dienstag die endgültige Stillegung des letzten Atomkraftwerkes in Norddeutschland:

(…) Nach Angaben des BBU muss unverzüglich geprüft werden, wo die auffälligen Brennstäbe produziert wurden, die jetzt im Atomkraftwerk Brokdorf gefunden wurden. »Möglicherweise sind ja weitere Brennstäbe ähnlicher Bauart auch in anderen Atomkraftwerken im Einsatz. Das muss unverzüglich untersucht werden. Die Öffentlichkeit ist vollständig zu informieren. Zuständig ist letztlich Bundesumweltministerin Barbara Hendricks«, so Udo Buchholz vom Vorstand des BBU.

Der BBU weist darauf hin, dass in der jüngsten Zeit Brennstäbe von der Brennelementefabrik in Lingen zum Atomkraftwerk Brokdorf transportiert worden sind. Laut Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) haben im Mai 2016 vier Lkw-Transporte mit frischen Brennelementen von Lingen nach Brokdorf stattgefunden: Eine Transportgenehmigung für einen fünften Transport ist bis zum 31. März 2017 gültig (sofern der Transport noch nicht statttgefunden hat).

Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz kritisiert, dass die Brennelementefabrik in Lingen unbefristet laufen darf, sie unterliegt keiner Laufzeitbegrenzung. Immer wieder geraten Atomkraftwerke negativ in die Schlagzeilen, die von der Lingener Anlage beliefert werden, z. B. in Belgien. Antiatomkraftinitiativen, der BBU und andere Organisationen wie die Ärzteorganisation IPPNW fordern daher schon lange die Stillegung dieser niedersächsischen Uranfabrik, die den gefährlichen Betrieb zahlreicher Atomkraftwerke im In- und Ausland gewährleistet.