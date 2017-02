»Soziale Frage wieder in den Mittelpunkt rücken«

Foto: Christian-Ditsch.de

Einige werden sich noch an große Proteste gegen den Wiener Opernball erinnern. In den vergangenen Jahren ist der Widerstand allerdings eher ruhig geworden. Was gab den Ausschlag, in diesem Jahr wieder zu demonstrieren?

Ende der 1980er Jahre waren die Opernballdemos richtig groß. Aber auch heute kann man sich jeden Tag aufs neue aufregen: Wir leben in einem Land, in dem der Reichtum und das Einkommen sehr ungleich verteilt sind und besteuert werden. Das ist in keinem anderen europäischen Staat so extrem der Fall. Den Milliardären und Millionären auf der einen Seite stehen in Österreich nach offizieller Lesart mehr als 1,18 Millionen Menschen gegenüber, die von Armut bedroht sind. Auf der einen Seite stehen explodierende Gewinne, zum anderen immer schlechter leistbare Mieten, Reallohnverluste und Rekordarbeitslosigkeit. Das sind alles Gründe, die uns bewegen, am Donnerstag auf die Straße zu gehen.

Was macht den Opernball zu Ihrem Ziel?

Die Proteste dagegen haben, wie von Ihnen angesprochen, eine starke Tradition. Das merken wir auch, seit wir die Kampagne zur Opernballdemo 2017 gestartet haben. Wir begreifen die Veranstaltung in erster Linie als Symbol, als Möglichkeit, auf die Ungleichverteilung aufmerksam zu machen, unterschiedliche Arbeits- und Lebensbedingungen, Armut und Perspektivlosigkeit zu thematisieren.

Was muss ich mir überhaupt unter dem Wiener Opernball vorstellen?

Der Opernball ist etwas typisch Österreichisches, das muss man zuerst dazu wissen. Er wird immer sehr staatstragend inszeniert. Kapital und Politik klopfen sich gegenseitig auf die Schulter. Da interviewt der ORF sogenannte Promis und jene, die es gerne wären. Die Vorsitzenden der Parlamentsparteien und der Bundespräsident dürfen eifrig Hände schütteln. Richard Lugner stellt seinen Staatsgast vor. Das alles passiert, ohne dass es öffentlich hinterfragt wird. Die gesellschaftlichen Eliten feiern sich gegenseitig in Logen, die mehr als 20.000 Euro kosten, während es so eine eklatante Verarmung auf der anderen Seite gibt. Insofern eignet sich der Ball als Symbol sehr gut, um die gesellschaftlichen Widersprüche aufzuzeigen.

Trotzdem bleibt ja die Frage, warum Sie an alte Traditionen anknüpfen wollen und nicht vielleicht mal was neues, auch neue Formen des Protests, entwickeln. Anknüpfungspunkte und mögliche Orte gibt es ja genug.

Wir halten es nach wie vor für das geeignetste Symbol. Uns geht es darum, wieder einen Bezug zur sozialen Frage herzustellen. Während sich gerade in Österreich linke Proteste in den vergangenen zehn bis 15 Jahren immer weiter von sozialen Themen wie betrieblichen Auseinandersetzungen oder ähnlichem entfernt haben, wollen wir das wieder in den Mittelpunkt rücken. Es reicht nicht, auf jeder zweiten Podiumsdiskussion zu betonen, wie wichtig die soziale Frage ist, sondern dieses Gelaber muss tatsächlich wieder mit Leben gefüllt werden. Bis jetzt sind die Rückmeldungen dazu auch sehr positiv.

In welche Richtung gehen die Auseinandersetzungen bei Ihnen momentan statt dessen? Ist es wie in vielen anderen europäischen Ländern ein Protest gegen die Auswirkungen des Rechtspopulismus?

Das kann man so sagen. Die größten Mobilisierungen in den vergangenen Jahren gab es im Antifa-Bereich und beim Thema Flüchtlinge. Beides ist natürlich notwendig, aber bei weitem nicht genug für frische Politik.

Zum Schluss noch mal zurück zur Opernballdemo: In der Vergangenheit waren die Proteste starken Repressionen ausgesetzt. Spüren Sie davon etwas im Vorfeld?

Gar nicht, die Stimmung ist überraschenderweise sehr entspannt. Wir werden nun sehen, was am Donnerstag passiert. Es ist aber auch schon lange her, dass es größere Demonstrationen gegeben hat. Von uns hat es in den vergangenen Jahren ja immer wieder kleinere Aktionen direkt vor der Oper gegeben, bei denen aber auch Anzeigen gegen Genossen ausgesprochen wurden.