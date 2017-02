Trump not welcome

Mehrere tausend Menschen haben am Montag abend in London gegen einen für dieses Jahr geplanten Besuch des US-Präsidenten Donald Trump in Großbritannien demonstriert. Die Menge versammelte sich gegenüber dem Parlament, wo über die Visite debattiert wurde. Eine Petition gegen den Staatsbesuch wurde mittlerweile von mehr als 1,8 Millionen Menschen unterzeichnet. Auch in den USA fanden Proteste gegen Trump statt. Allein in New York versammelten sich rund 10.000 Menschen am sogenannten Präsidententag unter dem Motto »Not My President’s Day«. (AFP/jW)