Selen Savas spielt die türkische Schülerin Ilayda: »Die Freischwimmerin« Foto: MDR/Petro Domenigg

Der Schnee von morgen

Jetzt, wo der Frühling kommt – aber soviel hat Skifahren mit natürlichen Abläufen ja nun wahrlich nicht mehr zu tun. Der Wintertourismus ist vielmehr ein Industriezweig, einer der wichtigsten Österreichs. Peter Liska besuchte für seine Dokumentation während der Wintersaison 2015/2016 mehrere Skigebiete und zeigt, was vielen Wintertouristen nicht bewusst ist: den enormen Aufwand, der hinter perfekten Pisten steckt. Und hinter dem perfekten Rausch in Skischuhen.

3sat, 21.45

Thadeusz und die Beobachter

Hält der Steilflug der SPD-Umfragewerte bis zum Spätsommer an? Talk über dieses und anderes mit Jörg Thadeusz und Gästen aus der Hauptstadtqualitätspresse: Claudia Kade (Die Welt), Elisabeth Niejahr (Die Zeit), Hajo Schumacher (Berliner Morgenpost), Claudius Seidl (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung).

RBB, 22.15

Die Freischwimmerin

Die Lehrerin Martha will sich nach einem mit Gewalt verbundenen Vorfall nicht mehr so stark für ihre Schüler engagieren. An ihrer neuen Schule trifft sie auf die Türkin Ilayda, die sich durch Kopftuch und Burkini aus ihrer Klasse ausgrenzt. Als Martha erfährt, dass Ilaydas Verhalten aus religiöser Überzeugung nach dem Tod ihres Vaters selbstgewählt ist, wirft sie alle Vorsätze über Bord. Ob das Kopftuch allerdings tatsächlich ein religiöses Symbol ist? Oder vielmehr ein politisches? Interessanter Film jedenfalls. Mit Emily Cox (Martha), Selen Savas (Ilayda). D/A 2014. Regie: Holger Barthel.

Das Erste, 22.45

Illusion Jugoslawien

Unweigerliches Auseinanderdriften

Teil zwei der Dokumentation (erster Teil 22.15 Uhr) über Jugoslawien. Vom Königreich unter Alexander I. (1918–1941) über die von Tito gegründete Sozialistische Föderative Republik (1945–1992) bis zur Bundesrepublik unter Slobodan Milosevic (1992–2003) waren die verschiedenen jugoslawischen Staaten jeweils nur kurzlebig. Nie wurde dauerhafte institutionelle, politische und soziale Stabilität erreicht. Die zweiteilige Dokumentation analysiert die innere Dynamik, die diesem wiederholten Scheitern zugrunde liegt, und gibt Einblick in die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Balkanländer.

Arte, 23.10