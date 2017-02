Ohne Russland keine Stabilität in Europa

Die Sächsische Zeitung dokumentierte am Sonntag in ihrer Internetausgabe den Wortlaut der Rede, die der frühere Ministerpräsident Brandenburgs und Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Mat­thias Platzeck (SPD), am selben Tag im Schauspielhaus Dresden unter dem Titel »Brauchen Europa und Russland einander wirklich?« gehalten hatte. Einige Auszüge:

(…) Die Supermacht Sowjetunion war lautlos von der Weltbühne abgetreten, die Atommacht fiel ohne Aufruhr oder Unruhen in sich zusammen. Im Westen hat das für Erleichterung gesorgt, in Russland ein Trauma verursacht, das bis heute weiterwirkt. Die einstige Supermacht hat ihre Identität verloren. Geblieben ist ein Gefühl der Minderwertigkeit und der Demütigung – Präsident Obama hat mit seiner Feststellung, Russland sei eben nur noch eine »Regionalmacht«, in genau diese Kerbe gehauen. Hinzu kommt noch eine Negativerfahrung, die wir im Westen, glaube ich, bis heute nicht richtig verstanden haben. Die Veränderungen in den neunziger Jahren haben die Begriffe »Demokratie« und »liberale Marktwirtschaft« in Russland diskreditiert.

Die entthronte Supermacht erwartete eine Begegnung auf Augenhöhe – vom Westen, der im Systemwettstreit die Oberhand behalten hatte, und erst recht von Deutschland, dem man sich in Europa am nächsten fühlte. Doch gerade Deutschland gefiel sich eher darin, die junge Demokratie mit erhobenem Zeigefinger zu belehren. Als Partner und als Machtfaktor wurde Russland nicht mehr ernstgenommen. An Signalen dafür, dass die einstige Supermacht ihren Platz in Europa suchte, hat es nicht gemangelt. (…) In der Bilanz muss man festhalten, dass Russland nach der Unterzeichnung der Charta von Paris eigentlich nie zu einem gleichberechtigten Gesprächspartner für die westliche Welt und auch nicht für Deutschland geworden ist. Das zeigte sich in der zügigen Erweiterung der NATO, bei der Russland vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, ebenso wie auch darin, dass Russland in internationalen Fragen, zum Beispiel bei den Interventionen im Kosovo oder in Libyen, übergangen wurde. (…)

Die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigen Staaten von Amerika hat uns in Europa die Notwendigkeit des multilateralen Dialogs nur noch deutlicher vor Augen geführt. (…) Sicher aber ist es nicht übertrieben, von einer Zeitenwende zu sprechen. Wird sich der wichtigste Verbündete Europas aus dem transatlantischen Verhältnis zurückziehen? Wird es nach Jahren der angespannten Beziehungen wieder eine Annäherung an Russland geben? Die Verunsicherung ist groß in Europa. (…) Was das amerikanisch-russische Verhältnis angeht: Mit Gewissheit lässt sich auch hier wenig sagen. Festhalten kann man zumindest, dass die Beziehungen zwischen den USA und Russland auf einem Tiefstand sind, viel schlechter also kann es nicht mehr werden. (…)

Das Potential der Beziehungen ist gigantisch, mit Chancen und Vorteilen für beide Seiten – ich habe das bereits gesagt. Unabdingbare Voraussetzung aber für die Kooperation ist eine Sicherheitsordnung auf dem europäischen Kontinent, in die Russland als gleichberechtigter Partner eingebunden ist. Denn ohne oder gar gegen Russland – auch hier wiederhole ich mich – wird es keine Stabilität und keine Sicherheit in Europa geben. (…)

Vollständiger Worlaut: https://kurzlink.de/rede_platzeck_sz