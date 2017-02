»Geflüchtete leben nach den Schüssen in Angst«

Polizeibeamte sichern in Hamburg einen Tatort (1. Februar 2017) Foto: Daniel Reinhardt/dpa-Bildfunk

Springers Welt verhöhnt Sie als »Messias der Straßenkämpfer«, die Bild nennt Sie »Skandal-Linker«, auch andere Medien widmen Ihnen Beiträge. Sind Sie soviel Resonanz gewöhnt, etwa von Ihren Anträgen in der Hamburger Bürgerschaft?

Eher selten. Die CDU und Bild scheinen das Mittel gezielter Kampagnen in letzter Zeit als Methode zu nutzen. Andere Medien springen dann auf. Das betrifft nicht nur mich. Angewandt wird die Methode in Hamburg insbesondere, um eine auf Repression ausgerichtete Innen- und Justizpolitik durchzusetzen. Dieses Vorgehen ist für die Gesellschaftsentwicklung wie auch Einzelpersonen gefährlich. Gegen mich gab es deshalb bereits Morddrohungen.

Die Aufregung entzündete sich an einem Zitat von Ihnen in der taz. Dort hatten Sie sich nach den Schüssen eines Zivilfahnders auf den Ghanaer Obang A. im Hamburger Stadtteil St. Georg am 1. Februar geäußert.

Folgendes Zitat von mir wurde zum Teil aus dem Zusammenhang gerissen oder verändert wiedergegeben: »Augenzeugen sagten, sie konnten keine Notwehrsituation erkennen. Weil der Beamte aus ihrer Sicht nicht in großer Gefahr und Obang A. sichtlich angetrunken und desorientiert war – und insbesondere aufgrund der Pause zwischen den Schüssen – werten sie den Vorfall als lebensgefährliches Fehlverhalten oder gar rassistisch motivierten Hinrichtungsversuch. Meine Fraktion sieht die Behörden in der Pflicht, den Fall lückenlos aufzuklären.« Wie deutlich erkennbar ist, gebe ich die subjektiven Eindrücke von Augenzeugen wieder und behaupte nicht, dass ich selbst einen Anhaltspunkt für einen »Hinrichtungsversuch« sehe. Das habe ich längst klargestellt.

Der Polizeipräsident hat Sie wegen übler Nachrede angezeigt. Nehmen Sie das ernst?

Aufgrund meiner Klarstellung ist die Strafanzeige für mich nicht nachvollziehbar. Was wir in den letzten Tagen erleben, geschieht vor dem Hintergrund einer Kampagne, die die Personalisierung gesellschaftlicher Konflikte bedeutet und mich als Politiker diskreditieren soll. Abgelenkt werden soll von den eigentlichen Problemen. Die Kampagne, in deren Rahmen nun weitere Unterstellungen bemüht werden, ist eine Art Offensivverteidigung dagegen, sich genauer mit gesellschaftlichen Hintergründen und den rechtlichen Fragwürdigkeiten zum Geschehen am 1. Februar zu beschäftigen.

Als Beobachter von Demos oder der Razzien an der Hafenstraße sind Sie der Polizei ein Dorn im Auge. Will man Sie mundtot machen?

Einige Akteure, insbesondere Hardliner, haben offensichtlich dieses Ziel. Insgesamt ist das aber differenzierter. Als Abgeordneter war und ist mir sehr an einem konstruktiven Dialog gelegen. Insbesondere schätze ich in diesem Zusammenhang den Dialog mit sozialen Akteuren sowie Polizisten, die um Kommunikation zur Überwindung von Problemen bemüht sind und dabei die Menschenwürde, Grundrechte und Sicherheitsinteressen aller Beteiligten, also auch Geflüchteter, als einen zentralen Teil ihrer Arbeit sehen. Es wäre jedoch ein Schaden für die Gesellschaft, wenn nicht auch polizeiliches Handeln kritisch hinterfragt werden könnte.

Können Sie etwas über die Situation in St. Georg berichten?

Viele Geflüchtete und Mitglieder der afrikanischen Communities leben nach den Schüssen vom 1. Februar in Angst, insbesondere auch weil viele von ihnen in den letzten Jahren unzählige Male, meist ohne für sie ersichtlichen Anlass, kontrolliert wurden und täglich mit Rassismus konfrontiert sind. In St. Georg und auf St. Pauli werden in letzter Zeit zunehmend repressive statt sozialer Konzepte angewandt. Das muss sich ändern. Die aus Kriegen und Zerstörung Geflohenen sind mit der Hoffnung auf Sicherheit, Menschenrechte, Zukunftsperspektive und ein würdiges Leben in unsere Gesellschaft gekommen, finden sich aber in einer Situation wieder, in der sie oftmals nicht am Arbeitsleben, am kulturellen Leben, an gleicher Gesundheitsversorgung sowie an demokratischer Mitbestimmung teilhaben können. Das führt zu Depressionen, Unzufriedenheit und Perspektivlosigkeit und ist Folge der zunehmenden Ausgrenzung von Menschen in der derzeitigen Form des modernen Kapitalismus.