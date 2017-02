Linken droht Schlappe

Protest gegen Geert Wilders am Samstag in Spijkenisse Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Emile Roemer ist sich sicher: »Das werden historische Wahlen, denn die Niederlande stehen vor fundamentalen Entscheidungen«, sagte er am Samstag in einem Interview mit dem Financieele Dag­blad. Schade, dass seine Sozialistische Partei ausgerechnet jetzt im Umfragetief steckt. Zwischen elf und 13 Sitze geben die Demoskopen der SP im nächsten Parlament. Das wären mindestens zwei Abgeordnete weniger als 2012, als die Partei bereits weit hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben war, aber immerhin noch stärkste Oppositionskraft wurde.

»Die PvdA hat die Linke verhunzt. Darunter leide auch ich«, schob Spitzenkandidat Roemer den Sozialdemokraten den Schwarzen Peter zu. Durch die Koalition mit dem rechtsliberalen Premierminister Mark Rutte habe die PvdA nicht nur sich selbst verraten, sondern das Vertrauen in die gesamte niederländische Linke schwer erschüttert, klagte Roemer im Financieele Dagblad. Das klingt schon ein wenig resigniert. Dabei hat der Wahlkampf auf der Straße gerade erst begonnen.

Die Wähler werden die PvdA, die Partij van de Arbeid, am 15. März für die Zusammenarbeit mit Rutte abstrafen, das ist ziemlich sicher. Glaubt man den Demoskopen, wird sie bis zu zwei Drittel ihrer Sitze verlieren. Auch der neue Spitzenkandidat Lodewijk Asscher konnte die Hoffnungen auf Besserung bislang nicht erfüllen. Den Sozialdemokraten laufen die Anhänger in Scharen davon, aber von einer der größten Wählerwanderungen in der niederländischen Geschichte profitiert nicht die SP. Gewinner sind die linksliberalen »Democraten 66« (D 66), die Christdemokraten und der rechte Schreihals Geert Wilders.

Liegt es am zentralen Wahlkampf­thema? Während der Rechtspopulist Wilders den Austritt aus der EU und die Wiedereinführung des Guldens fordert, geht die SP mit einer »Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigenes Risiko« auf Stimmenfang. Ohne Frage ist das ein wichtiges Thema, das die Bürger auch interessiert. Als ein Onlinesender neulich in Eindhoven Leute auf der Straße fragte, wo der Staat ihrer Meinung nach unter keinen Umständen sparen dürfe, antworteten viele: bei der Kranken- und Pflegeversicherung. Doch Roemer ist kein Marktschreier wie Wilders, deshalb dringt er mit seinen Themen in der Öffentlichkeit selten durch. Schon im vergangenen Dezember beschwerten sich deshalb gegenüber der Presse einige Mitglieder der SP-Fraktion über ihren Chef. Er trete viel zu lasch auf. Als Spitzenkandidat müsse er vor allem Wilders mehr Kontra geben und verbal aufrüsten.

Sollte das Wahlergebnis eine progressive Koalition aus Linksliberalen, Grün-Links, Sozialdemokraten und SP zulassen, wäre Roemer wohl dennoch ein heißer Kandidat auf einen Ministerposten. Doch eine solche Konstellation ist im Moment eher unwahrscheinlich. Roemer glaubt aber an diese Chance. »Es bleiben genug Optionen übrig, deshalb werden wir uns nicht von vornherein ins Abseits stellen«, sagte er in dem Interview. Die SP ist für jede Koalition offen, außer mit Wilders und Rutte.

Der Wahlabend verspricht in jedem Fall spannend zu werden. Weil die Niederlande keine Prozenthürde wie in der Bundesrepublik kennen, könnte ein Dutzend Parteien in das Parlament in Den Haag einziehen. Das macht die Regierungsbildung ungemein schwierig. Im Moment liegt Wilders zwar wohl vorne, aber um Ministerpräsident zu werden, benötigt er die absolute Mehrheit, weil niemand mit ihm zusammen regieren will. Davon ist er weit entfernt, die letzten Umfragen sehen ihn sogar in einem Abwärtstrend bei der Zustimmung. Die Meinungsforscher glauben, dass die chaotisch anmutende Amtsführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump abschreckend auf Wilders’ »Denkzettelwähler« wirkt. Außerdem sieht es immer mehr danach aus, dass eine Stimme für den Rechten eine verlorene ist. Auch das wird den einen oder anderen zum Umdenken bewegen.

Ministerpräsident Rutte schließt eine politische Liäson mit Wilders kategorisch aus. Deshalb braucht er nach heutigem Stand mindestens drei andere Partner für eine Mehrheit. Das dürfte ebenfalls schwierig werden. Der Amtsinhaber hat vor allem am Ukraine-Referendum zu knabbern: Im vergangenen April hatten die Niederländer in einer Volksabstimmung mit deutlicher Mehrheit gegen das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine gestimmt, weil sie fürchteten, dass daraus über kurz oder lang eine Mitgliedschaft des osteuropäischen Landes in der Europäischen Union werden könnte. Rutte aber hält das Abkommen für richtig und spielte seit dem Referendum gnadenlos auf Zeit. Das Bürgervotum hat nämlich juristisch keinen bindenden Charakter, höchstens moralisch. Die Verzögerungstaktik hatte Erfolg: Das Parlament trifft sich bis zur Wahl nur noch einmal und kann deshalb nach den Regularien des Hauses erst nach dem Wahltag, dem 15. März, entscheiden, wie es mit dem Referendum umgehen will.