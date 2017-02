Lenín liegt vorne

Ecuadors scheidender Staatschef Rafael Correa, Präsidentschaftskandidat Lenín Moreno und sein Vize Jorge Glas (von links) am Sonntag in Quito Foto: AP Photo/Dolores Ochoa

In Ecuador hat Lenín Moreno von der regierenden Linkspartei Alianza País die erste Runde der Präsidentschaftswahlen am Sonntag mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen zeichnete sich am Montag jedoch ab, dass er sich trotzdem am 2. April einer Stichwahl stellen muss. Laut ecuadorianischem Wahlrecht reichen für einen Sieg in der ersten Runde 40 Prozent der Stimmen, wenn der Abstand zum nächstfolgenden Kandidaten mindestens zehn Punkte beträgt.

Hochrechnungen vom Montag zufolge erreichte Moreno gut 39 Prozent der Stimmen, sein Hauptkonkurrent Guillermo Lasso von der neoliberalen Partei Creo dagegen nur etwas mehr als 28 Prozent. Die Drittplazierte, die sozial-christliche Kandidatin Cynthia Viteri, auf die am Sonntag rund 16 Prozent der Stimmen entfallen waren, rief ihre Anhänger für den Fall einer Stichwahl bereits zur Unterstützung Lassos auf. Der mit knapp sieben Prozent auf dem vierten Platz gelandete Paco Moncayo von der sozialdemokratisch orientierten »Demokratischen Linken« (ID) will dagegen keinen der Kandidaten unterstützen.

Mit gebündelten Kräften könnten die Rechtsparteien und Vertreter der Oligarchie also die Stichwahl doch noch für sich entscheiden und das vom scheidenden Präsidenten Rafael Correa vor zehn Jahren eingeleitete Projekt der »Bürgerrevolution« beenden. Ecuador wäre dann nach Honduras, Paraguay, Argentinien und Brasilien das nächste Land in Lateinamerika, das nach rechts kippt. Umgekehrt wäre ein Erfolg für Moreno ein wichtiges Signal für die Linke in ganz Südamerika, dass der Vormarsch der Rechten nicht unaufhaltsam ist. Noch in der Wahlnacht hatte Moreno deshalb an die Wähler appelliert, für die Fortsetzung der bisherigen Politik zu kämpfen. »Lasst uns diesen Prozess fortführen«, forderte er. Präsident Rafael Correa gab sich optimistisch. »Wir haben die Abstimmung klar gewonnen«, schrieb er nach dem ersten Wahldurchgang auf Twitter.

Am Sonntag waren rund 12,8 Millionen Menschen sowohl dazu aufgerufen, den neuen Staats- und Regierungschef zu bestimmen, als auch 137 Abgeordnete der Nationalversammlung sowie fünf Vertreter Ecuadors im Andenparlament zu wählen. Auch bei diesen Wahlen musste das Regierungslager Einbußen hinnehmen, stellt jedoch weiterhin die größte Fraktion im Parlament. Einen klaren Erfolg verbuchte die Alianza País dagegen bei einem von Correa initiierten Referendum. Künftig ist es Beamten und gewählten Politikern verboten, Geld oder sonstigen Besitz in »Steueroasen« zu haben. Für diese Initiative zur Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung, gegen die rechte Parteien und deren Kandidaten massiv mobilisiert hatten, stimmten am Sonntag weit über 50 Prozent der Abstimmenden. Die Wahlbeteiligung lag bei 82 Prozent.