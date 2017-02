Das notorische X

Mit diesem Neuanfang endete der Wettbewerb: Laura (Dafne Keen) im antitrumpistischen Blockbuster »Logan« Foto: © 2017 Twentieth Century Fox

In »The Lego Batman Movie«, einem Film, der vorletzten Donnerstag zufällig zum Zeitpunkt der Berlinale-Eröffnung in den deutschen Kinos anlief, lamentiert der Titelheld an einer Stelle über seine zunehmend verzweifelte und anachronistische Einsamkeitsexistenz als Lego-Batman. »Und für das hier habe ich tatsächlich ein Leben mit russischen Ballerinen und weiblichen Tennisstars aufgegeben«, sagt er. Der Lego-Bruce-Wayne weiß sehr wohl, wovon er spricht. Von weit mehr als nur den offenkundigen Privilegien des virilen Spielzeugmilliardärs. Von nichts weniger als der Lage der Dinge. Für das digitale Spielzeugkino, für die Infantilität und die Perversion haben wir das Sinnliche, die Spannung und die Wirklichkeit aufgegeben, hätte er vermelden können, um sich gleich noch depressiver und zynischer in seine Existenz der großen Selbstabschaffung zu stürzen.

Natürlich ist »The Lego Batman Movie« mehr 2017 als weite Teile des sogenannten Wettbewerbs der Berlinale es je hätten sein können. Andererseits schloss dieser Wettbewerb (freilich außer Konkurrenz) mit der Selbstabschaffung eines (allerdings ganz anders gearteten) Superhelden: Logan/Wolverine.

Die X-Men sind selbstverständlich von jeher eine (naturgemäß ambivalente) politische Chiffre gewesen und haben daraus auch nie einen Hehl gemacht. »Logan« von James Mangold wird wohl als »Hollywoods« erster antitrumpistischer Blockbuster gelten dürfen. Wer weiß, wie viele noch folgen werden. Er spielt in der Zukunft (im Jahre 2029), aber die (befestigte) Grenze zwischen Mexiko und den USA ist darin schon sehr gegenwärtig. Der Film inszeniert sowohl den Tod von Wolverine (Hugh Jackman) als auch die Geburt einer neuen Mutantengeneration, allen voran Wolverines symbolische (und geklonte biologische) Tochter. Sie heißt Laura (Dafne Keen) und spricht fast ausschließlich Spanisch. Ihr gehört auch die letzte Szene des Films, in der sie sich, nachdem sie schon Wolverines Grabrede – die gänzlich aus einem dem klassischen Western »Shane« (George Stevens, 1953) entnommenen Dialog besteht – gehalten hat, noch einmal diesem Grab zuwendet, um das christliche Kreuz darauf so zurechtzurücken, dass es das notorische X bildet. »X« wie »X-Men« (eingetragenes Markenzeichen), aber eben auch politische Chiffre – Herkunft: unbekannt, Zukunft: offen.

Dieses »X« war tatsächlich das den diesjährigen Wettbewerb beschließende Bild. Im Ende liegt der Anfang mal wieder beschlossen, klar.

Ganz in diesem Sinne konnte den Silbernen Bären für die beste Regie auch niemand anderes gewinnen als Aki Kaurismäki für »The Other Side of Hope«. Sehr streng genommen war dies der einzige im gesamten Wettbewerb gezeigte Film (35 mm Kodak Color, gedreht mit der Arriflex 35 BL 4 Kamera). Die entsprechende Anmutung eines (einmal mehr) allerletzten Films konnte nicht ausbleiben. Verkündungen wie die von Kaurismäki (Jahrgang 1957), es sei tatsächlich sein letzter Film, sind mittlerweile ja nicht eben selten. Gerade die Berlinale scheint dafür ein geeigneter Ort zu sein (man erinnere sich an Béla Tarr und »Das Turiner Pferd«, 2011). Konsequent wird in dieser Selbstabschaffung das »transzendentale Kino« beschworen, wie Paul Schrader einmal die formale Strenge der Filme von Robert Bresson und Yasujiro Ozu getauft hat (in »Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer«, 1972).

In »The Other Side of Hope« habe ich (allerdings in keinem übermäßig aufmerksamen Zustand) insgesamt nur zwei Kamerabewegungen gezählt. Die erste ein Schwenk von einem Küchentresen, vor dem einige Frauen das Mittagessen in einem Flüchtlingsheim zubereiten, auf einen TV-Bildschirm, auf dem das finnische Fernsehen handelsüblichen Unsinn über den Krieg in Syrien erzählt. Die zweite ist ein flüchtiger Schwenk vom Hinterausgang des Flüchtlingsheims zum Zaun »draußen«. Ansonsten regieren die festen, streng komponierten Einstellungen, in denen finnische Rockabilly-Nostalgiker ihre gekonnten Scherze treiben. Strenge, Entsagung, Humanismus und gekonnte Albernheit als Abschiedsgeste.

Im Zusammenhang mit der Rettung von Film kommt man nicht an der restaurierten Fassung eines lange verschollenen Werks in der Sektion »Forum« vorbei. Fernando Birri hatte für »ORG« Ende der 1960er zusammengefasst, was an Pop, Hochkultur und politischer Radikalisierung noch getrennt erfassbar war, und sich dann zehn Jahre an den Schneidetisch gesetzt, bis sein Film schließlich 1979 beim Festival in Venedig Premiere feiern konnte (und danach aus verleihpolitischen Gründen beinahe für immer verschwand). »ORG« ist das Resultat einer wahrlich manischen Arbeit an der Materialität von Film (der »Forum«-Katalog berichtet von mehr als 26.000 Schnitten und 700 Tonspuren). Die manische Materialbearbeitung endet freilich bei einer weißen Leinwand und der Tonspur einer gestammelten, gelachten, gehusteten Version der »Internationale«. Minutenlang. Auch eine Form der Selbstabschaffung. Die Wiederbelebung der Filmmanie aber verdankt sich ironischerweise nichts anderem als restaurierender Digitalisierung einer im Archiv des Arsenal jahrzehntelang vor sich hin gammelnden, schließlich weitgehend zerstörten 35-mm-Kopie. Im Ende liegt der neue Anfang beschlossen.

Die »Internationale« gesungen wird auch in Julian Radlmaiers in der »Perspektive Deutsches Kino« gezeigtem Filmhochschulabschlussfilm »Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes«. Als Hoffnungszeichen der – um im Bild zu bleiben – neuen Mutantengeneration beschwört auch dieser Film die Geister von Bresson, Ozu und Jean Renoir, um seine Formstrenge dann mit bewusster Albernheit von Handlung und Rede zu koppeln (Kaurismäki hat seine Formel gleichsam bereits an die nächste Generation weitergegeben).

Den Goldenen Bären gab es für einen Liebesfilm auf einem Schlachhof, »On Body and Soul« von Ildikó Enye­di. Die Liebesverzweiflung und der Säuferhumor samt Schubert-Pathos von Hong Sang Soos »On the Beach at Night Alone« hingegen musste sich mit einem Silbernen Bären für seine Hauptdarstellerin Kim Minhee bescheiden. Die harte Liebesrealität im 70er-Jahre-Ingmar-Bergman-Sinne (»Szenen einer Ehe«) mit tonnenweise Literaturanspielungen, Psychoanalyse und Bildern der »Jouissance« (sprich Blut, Scheiße und Sperma) von Calin Peter Netzers »Ana, mon amour« ebenfalls mit einem Silbernen Bären für den Schnitt von Dana Bunescu.