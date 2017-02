Warnstreik bei Pro Seniore in Cottbus

Teilnehmerin eines Rollatoren-Tanzkurses bei Pro-Seniore in Bietigheim-Bissingen (30. April 2013) Foto: Christoph Schmidt/dpa-Bildfunk

Rund 30 von etwa 100 Beschäftigten der beiden Altenpflegeeinrichtungen von Pro Seniore in Cottbus haben am Freitag ihre Arbeit niedergelegt. Das hat das Onlineportal der Lausitzer Rundschau am Samstag berichtet. Die Angestellten verlangen mehr Lohn. Zur Mittagszeit marschierte ein Protestzug der Streikenden durch die Innenstadt von Cottbus, die Demonstrierenden hielten Schilder mit Aufschriften wie »Genug gespart. Gute Arbeit. Gute Leute. Gutes Geld« hoch. Zum Warnstreik hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen.

Hintergrund des Ausstands ist das Ringen um eine Lohnerhöhung bei Pro Seniore. Nach Angaben der Gewerkschaft hatte das Unternehmen zuletzt eine Entgelterhöhung in Höhe von 1,5 Prozent ab Januar 2017 angeboten. Für die meisten Pflege- und Betreuungshelfer würde dies lediglich um 19 Euro höhere Bruttolöhne im Monat bedeuten. Bei den Fachkräften wären es in der Regel 25 bis 27 Euro mehr.

»Dieses Arbeitgeberangebot ist völlig unzureichend und nicht wertschätzend«, hatte der ver.di-Verhandlungsführer Ralf Franke bereits im Vorfeld des Streiks erklärt. Die Beschäftigten würden deutlich weniger erhalten als Kollegen und Kolleginnen in anderen Einrichtungen in der Umgebung. Im Seniorenzentrum Albert Schweitzer im Landkreis Elbe-Elster gelte beispielsweise ein Tarifvertrag, der deutlich höhere Löhne vorsieht. Der Unterschied betrage je nach Berufsgruppe und Beschäftigungszeit zwischen acht und 38 Prozent.

Zu einem Warnstreik war es bei Pro Seniore bereits Ende April vergangenen Jahres gekommen. In der Folge hatte Pro Seniore einem sogenannten Vorschalttarifvertrag zugestimmt, nach welchem die individuellen Löhne rückwirkend zum Januar 2016 erhöht wurden. Die Verhandlungen wurden dann ab September 2016 fortgesetzt.

In einem Gespräch mit junge Welt hatte ver.di-Mann Franke damals erklärt: »Die Leute sind wütend, bereit zu kämpfen. Sie empfinden, dass sie überhaupt keine Wertschätzung erhalten. Denn sie vergleichen ihre Entgelte mit denen, die ansonsten in Brandenburg gezahlt werden.« Zu den Besonderheiten von Pro Seniore gehöre es, hatte Franke damals erklärt, dass die Beschäftigten häufig keine 40-Stunden-Woche absolvieren. Das Unternehmen sei der Meinung, dass es »eine Pflegekraft pro Schicht nicht für acht, sondern nur für sieben Stunden benötige. Entsprechend zahlen sie auch schlechter.«

Nach Angaben von ver.di erzielten die beiden bestreikten Häuser im Jahr 2015 einen Gewinn in Höhe von etwa einer halben Million Euro. Höhere Löhne seien also für Pro Seniore zu finanzieren, erklärte Franke in einer Mitteilung der Gewerkschaft vom vergangenen Mittwoch.

Bundesweit gehören mehr als 100 Einrichtungen zur Kette. Auch in Brandenburg bestehen weitere Einrichtungen, die jeweils als eigene Gesellschaften geführt werden. In ihnen ist die Gewerkschaft aber häufig nur schwach vertreten, der Organisationsgrad der Beschäftigten lag Mitte vergangenen Jahres zwischen zehn und 15 Prozent. Von der Auseinandersetzung bei den beiden Einrichtungen in Cottbus erhofft sich ver. di auch, dass weitere Angestellte die Gelegenheit ergreifen, ihrer Gewerkschaft beizutreten. (jW)