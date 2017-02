Schulden zwischen Euro-Staaten

Autogrammstunde mit dem »Super«-Banker in Frankfurt am Main: EZB-Chef Mario Draghi signiert 2013 eine Fünf-Euro-Banknote Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Mario Draghi hat vor einigen Wochen Bemerkenswertes von sich gegeben. In einer Antwort an zwei Abgeordnete der italienischen »Fünf-Sterne-Bewegung« bestand der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) darauf, dass ein Land, das den Euro aufgibt, die bis dahin aufgelaufenen Schulden bei der EZB begleichen müsse. Die Bemerkung Draghis ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Draghi hatte bisher alle Fragen danach, was geschieht, wenn ein Land aus der Euro-Zone austritt, mit der Bemerkung abgetan, die Währungsunion sei, wie es im Maastricht-Vertrag heißt, »irreversibel«, also unumkehrbar. Davon ist er jetzt abgewichen. Die Realität der Euro-Krise wird ein Stück mehr anerkannt.

Draghi will zweitens seinen italienischen Landsleuten, die die Euro-Zone gerne verlassen würden, einen Schrecken einjagen. Allein die Schulden der italienischen Zentralbank gegenüber der EZB (nach dem Zahlungsverkehrssystem der Zentralbanken untereinander Target-Salden genannt) belaufen sich zur Zeit auf 364 Milliarden Euro. Das ist ein hübsches Sümmchen, das bei denen, die den Betrag schulden, schon Angst verbreiten kann.

Allerdings auch bei den Gläubigern. Der frühere Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo und Starökonom Hans-Werner Sinn hatte sich schon länger darauf spezialisiert, unter deutschen Bankern und Politikern Euro-Skepsis zu verbreiten, indem er auf die hohen Forderungen der Deutschen Bundesbank gegenüber der EZB hinwies, die zuletzt auf 800 Milliarden Euro gestiegen sind. Das Geld sei weg, wenn der Euro sich auflöse, warnte er. Der Mann könnte recht haben. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Land, das sich dank Euro-Regime und rigider, von Wolfgang Schäuble verordneter »Sparpolitik« in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet und deswegen gezwungen ist, zu einer eigenen Währung zurückzukehren, mal eben Hunderte Milliarden Euro bezahlt und so seine Schulden begleicht.

Eher wahrscheinlich ist, dass so ein Land, beispielsweise Italien, alle Schulden und Guthaben beim Austritt aus dem Euro auf die neue Währung, vielleicht Lira genannt, umstellt. Das beträfe natürlich auch die Schulden der staatseigenen Zentralbank an die EZB. Die neue Lira-Währung würde am Devisenmarkt sehr wahrscheinlich an Wert verlieren. Entsprechend geringer wäre dann die Forderung der EZB. Die Währungsumstellung käme also einem Schuldenschnitt gleich. Auf Euro lautende Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland haben aber nicht nur die Zentralbank, sondern auch die Banken und Unternehmen des Landes. Die Gläubiger auch dieser Schulden, meist deutsche Banken und Versicherungen, wären über eine Währungsumstellung also nicht besonders erfreut. Sie würden »ihren« Finanzminister – mal sehen, ob er dann immer noch Schäuble heißt – beauftragen, auf der vollen Rückzahlung in Euro zu bestehen und dazu, wie im Fall Griechenland und Zypern, alle Zwangsmittel einzusetzen. Die Euro-Auflösung wird eine konfliktreiche Angelegenheit.