Familie des Tages: Die Nikolics

Foto: Marko Djurica/Reuters

Politik kann feuchtfröhlich sein. Zum Geburtstag wird einer über den Durst getrunken. Und wenn man der Präsident ist, dann kann einem, wegen der Feierlaune und eines Rakijas zu viel, gegenüber befreundeten Journalisten schon mal rausrutschen, dass man wieder als Staatschef kandidieren wird. Dass dies nicht mit der eigenen Partei abgesprochen ist – sei’s drum.

Doch Tomislav Nikolic hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Dieser heißt in der Geschichte Aleksandar Vucic, ist Regierungschef Serbiens und hat ebenfalls angekündigt zu kandidieren. Das Pikante: Beide gehören der regierenden Fortschrittspartei an. Deren Vorstand traf sich am Donnerstag. Einstimmig war das Ergebnis – und keine große Überraschung: Parteichef Vucic wird ins Rennen geschickt. Warum, ist unklar. Denn Vucic’ momentaner Posten versieht ihn mit mehr Macht als das Amt des Staatsoberhauptes im Belgrader Novi dvor. Doch der Premier weiß, wie man sich in Szene setzt. Wahrscheinlich ist, dass er seinem 65jährigen Parteifreund doch noch gnädig den Vortritt überlässt – der Stabilität Serbiens wegen.

Im Hause Nikolic wird die Woche wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Denn Radomir Nikolic, Ortsvorsitzender der Fortschrittspartei im zentralserbischen Kragujevac, hatte am Donnerstag nicht etwas Vater Tomislav, sondern Vucic seine »absolute und uneingeschränkte Unterstützung« zugesichert. »Ich weiß gut, warum ich so abgestimmt habe«, erklärte Radomir gegenüber der Zeitung Vecernje Novosti. Doch um eventuellen Spekulationen über die Fähigkeiten seines alten Herrns zu begegnen, fügte er hinzu: »Und ich weiß gut, was Parteidisziplin ist«. Vielleicht war das aber auch nur eine Schutzbehauptung. Einer muss schließlich den Schnaps gereicht haben, der Papa zum Reden brachte.