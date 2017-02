Dobrindt auf Kollisionskurs

Bisher wird sie nur für spezielle Strecken wie den Warnowtunnel in Rostock erhoben. Künftig soll die PKW-Maut Ausländern abverlangt werden, die deutsche Fernstraßen nutzen. Einheimischen soll sie bei der KfZ-Steuer gutgeschrieben werden. Experten sagen: Das widerspricht Europarecht Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) muss die gefühlt hundertste Schlappe bei seinem Projekt »Ausländermaut« hinnehmen. Nach einer am Freitag publik gewordenen Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags verstoßen auch seine auf Druck der EU-Kommission nachgebesserten Pläne vermutlich gegen Europarecht. Die Gesamtbetrachtung der fraglichen Gesetzentwürfe spreche dafür, dass eine »mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit zu Lasten der nicht in Deutschland Kfz-steuerpflichtigen Fahrzeughalter und Nutzer der deutschen Bundesfernstraßen aus anderen Mitgliedstaaten bewirkt (werde), die sich nicht auf unionsrechtlich anerkannte Rechtfertigungsgründe stützen« könne, heißt es in der Analyse.

Das Gutachten wurde im Auftrag der Grünen-Fraktion erstellt und liegt jW vor. Knackpunkt bleibt danach die auch in der überarbeiteten Version vorgesehene Entlastung für Inländer im Rahmen der Kfz-Steuer. Sie sieht unter anderem günstigere Kurzeitvignetten für »abgasarme« Autos der sogenannten Euro-6-Norm sowie eine über die ursprüngliche Planung hinausgehende Steuererleichterung für Inländer mit entsprechenden Fahrzeugen vor. Im Grundsatz soll es dabei bleiben, dass auf in Deutschland wohnhafte Halter keine Mehrkosten durch die Maut zukommen.

Ende Januar hatte das Bundeskabinett die entsprechenden Vorlagen beschlossen. Dass auch Bundesrat und Bundestag demnächst zustimmen, ist mit der neuen Stellungnahme zumindest nicht mehr ganz so sicher. Im Januar kündigte ein Bündnis der Anrainerstaaten, angeführt von Österreich und den Niederlanden, die Prüfung einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) an. Die Maut schone die Deutschen, während alle anderen EU-Bürger zur Kasse gebeten würden, monieren sie. Das Gutachten bestärkt sie in dieser Sicht.

»Es gibt eben keine diskriminierungsfreie Diskriminierung«, erklärte Oliver Krischer von der Grünen-Fraktion am Freitag . »Wir sind gespannt, ob die SPD und ihr Kanzlerkandidat die eigene Kritik an der Dobrindt-Maut nun ernst nehmen und das CSU-Projekt im Bundestag zu Fall bringen.« Der Gescholtene zeigte sich wieder einmal trotzig. Die Maut sei »gerecht und europarechtskonform«, das habe »auch die EU-Kommission bestätigt«, sagte Dobrindt der Deutschen Presseagentur und bekräftigte: »Die Maut kommt.«