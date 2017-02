Foto: REUTERS/Christian Hartmann

Bei einer Demonstration von etwa 400 Menschen gegen Polizeigewalt ist es am Mittwoch abend in Paris zu Ausschreitungen gekommen. Polizisten setzten Tränengas gegen die Demonstranten ein, berichtete die Regionalzeitung Le Parisien.

Knapp zwei Wochen nach den gewaltsamen Übergriffen von Polizisten bei der Festnahme eines 22jährigen in Aulnay-sous-Bois bei Paris haben die seither in Frankreich anhaltenden Proteste damit die Hauptstadt erreicht. Auch in anderen Städten des Landes gab es erneut Demonstrationen. (dpa/jW)