Kultur am Limit

Der Mensch will nicht nur arbeiten, essen und schlafen. Er bedarf gesellschaftlichen und geistigen Inputs und einer sozialen Gemeinschaft. Was man in der DDR trotz aller Schwierigkeiten förderte und ausbaute, ist heute dem Markt unterworfen. Weil Kunst und Kultur selten kurzfristig Profite bringen und am Tropf zunehmend klammer kommunaler und Landeskassen hängen, steht ihre Förderung auch in Sachsen hintenan.

Als der sächsische Landtag im Dezember den Haushalt für dieses und das kommende Jahr verabschiedete, beklagte der Linke-Politiker Franz Sodann in der Landtagsdebatte eine »qualitative Abwärtsspirale« bei den Kultureinrichtungen. Zwei Drittel der Theater und Orchester würden nicht auskömmlich finanziert. Haustarifverträge sorgten für prekäre Arbeitsverhältnisse. Es sei doch so, erklärte er: »Je weniger Lohn, desto mehr Freizeit, aber weniger Veranstaltungen. Je weniger Veranstaltungen, desto weniger Besucher. Je weniger Besucher, desto weniger Leumund in der Politik.« Ergo würden immer mehr Einrichtungen abgewickelt. Vielleicht sei das ja gewollt, spekulierte er in Richtung der CDU-SPD-Landesregierung. »Doch mit der hohen Bereitschaft zur Selbstausbeutung in dieser Branche haben Sie wohl nicht gerechnet.«

Die Linke hatte 20 Millionen Euro mehr für die Kulturförderung verlangt. »Das sind 0,09 Prozent des Haushaltes«, erläuterte Sodann im Plenum. Herausgekommen sind lediglich 12,6 Millionen. Damit sinke der Anteil an den Gesamtausgaben weiter. Dabei hatte man sich im Freistaat Anfang der 90er durchaus Gedanken gemacht, wie die Kultureinrichtungen der DDR weiterhin finanziert werden können. Das Kulturraumgesetz von 1994 sollte die Probleme, vor denen die zuständigen Kommunen standen, lösen: »Zweckverbände«, die vom Land unterstützt werden, zugleich auf Einnahmen der Einrichtungen und Zuschüsse von Kommunen angewiesen sind, verteilen seither die Gelder. Die »Kulturpflege« ist in Sachsen gesetzliche Pflichtaufgabe.

Doch die Kosten stiegen stets schneller als die Zuschüsse. Höhere Gebühren und Eintrittspreise können sich viele nicht leisten. Anderen fehlt es an Freizeit. Manches wird komplett weggespart. Kurz vor dem Haushaltsbeschluss meldete das Soziokulturelle Zentrum Leipzig das Aus: Fördermittel gestrichen. Für die Bibliothek in Oschatz wurden sie gekürzt: Um die Gelder des Kulturraums sei »ein Verteilungskampf ausgebrochen«, konstatierte die Leipziger Volkszeitung Anfang Februar dazu. Kurz zuvor hatte das Volkshaus in Torgau die Reißleine gezogen, die Kulturveranstaltungen wurden eingestellt. »Ich muss auch betriebswirtschaftlich denken, und eine Kulturraumförderung bekomme ich nicht«, sagte der Veranstaltungsmanager des Volkshauses, Dirk Kamella, kurz vor dem Jahreswechsel der Torgauer Zeitung.