Giftwolke über Oberhausen

Wegen eines Fehlers in einem Chemiebetrieb hat sich am Donnerstag morgen eine gefährliche Säurewolke über Oberhausen ausgebreitet. Etwa 150 Menschen klagten über Atemwegsreizungen. Die Behörden riefen die Menschen auf, ihre Häuser nicht zu verlassen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Beim Chemikalienhändler Hamm-Chemie war am Morgen irrtümlich Salzsäure von einem Schiff in einen Tank mit hochkonzentrierter Schwefelsäure geleitet worden. Der Tank platzte auf, eine Wolke aus Salz- und Schwefelsäure trat aus. (dpa/jW)