Berliner ­Blitzeisturnier

Foto: screenshot/hansa07.de

Keine Angst vor »Blitzeis«. Am Samstag gibt es im Berliner Wrangelkiez das »1. Hansa 07 Blitzeisturnier« in Kreuzberg. Gespielt wird einmal 45 Minuten Großfeld in der »Wrangelritze«, einem ebenso geliebten wie gefürchteten Kunstrasenplatz an der Ecke Wrangelstraße / Skalitzer. Organisiert hat es die 2. Herrenmannschaft des Vereins für drei linke Kreisligisten: Neben dem FSV, kommt der FC Internationale aus Schöneberg ebenfalls mit der zweiten Mannschaft und der IFC Rostock (vergl. jW vom 15.12.).

Alle drei Vereine engagieren sich gegen Rassismus und Diskriminierung und haben sich Integration und Völkerverständigung auf die Fahne geschrieben. Der FC Internationale wurde 1980 von 20 engagierten Fußballern in Schöneberg gegründet, als Antwort auf die Kommerzialisierung des Berliner Sports. Der FC Internationale vereint mehr als 40 Nationalitäten im Verein, Trikotwerbung gab es noch nie, auf der schwarz-blauen Spielkleidung steht seit jeher der Slogan »No Racism«.

Hansa ist Kreuzbergs ältester Fußballverein. 1907 als Berliner FC Hansa 07 gegründet, erfolgte der Zusammenschluss mit der Freien Sport-Vereinigung Berlin. Unter den Nazis war der proletarische Verein ab 1935 verboten. 1949 erfolgte die Wiedergründung als FSV Hansa 07. Als Anfang der 90er Pogromstimmung gegen Ausländer herrschte, rief der Verein die Kampagne »Catenaccio gegen Rassisten« ins Leben. Das ist auf T-Shirts des Vereins heute noch zu lesen.

Der IFC Rostock ist der zweitälteste Fußballclub von Mecklenburg. Die erste Gründung war vor 117 Jahren nach englischen Vorbild. Von den Nazis verboten, wurde der Klub 2016 wiedergegründet. Da man noch keinen Sponsor hat, prangt auf den Trikots das Vereinslogo mit schwarzen Anker und dem Schriftzug »Refugees welcome«.

Das Eröffnungsspiel findet ab 15:30 Uhr statt, es ist das Derby Internationale 2 zwischen FSV Hansa 07 2. Um 16:25 Uhr spielt dann IFC Rostock gegen FC Internationale 2 und um 17:15 Uhr im letzten Spiel FSV Hansa 07 2 gegen IFC Rostock.