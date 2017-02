Wenige wollen Geld

Viele gute Menschen: Khaled (l.) neben Wikström Foto: © Sputnik Oy

Es sind zwei typische Kaurismäki-Gestalten, die in diesem Film aufeinandertreffen. Da ist zum einen Wikström, Handelsvertreter für Hemden, der seine alkoholabhängige Frau verlässt und seinen Beruf aufgibt, sein Geld beim illegalen Poker vervielfacht und sich den Traum erfüllt, Restaurantbesitzer zu werden. Es reicht zwar nur für eine Bruchbude mit drei skurrilen Angestellten, die nicht eben viel zum Ertrag beisteuern. Doch scheint, den Spielkarten sei’s gedankt, das Überleben fürs erste möglich.

Die andere Figur ist Khaled, der aus Aleppo geflohen ist. Seine Schwester – die einzige Verwandte, die einen Bombenangriff überlebt hat – hat er im Chaos beim versuchten Grenzübertritt nach Ungarn aus den Augen verloren. Nachdem er die Schwester in etlichen europäischen Ländern gesucht hat, kommt er nach Finnland – eher aus Zufall und weil man ihm erzählt hat, dort lebten gute Menschen. Die Asylbürokratie, in die er sich nun begibt, stellt sich allerdings als wenig human heraus. Die Entscheider stufen Aleppo als relativ sicheren Ort ein. Khaled würde dorthin abgeschoben, würde ihm nicht eine mitleidige Angestellte in seiner Unterkunft zur Flucht vor der Polizei verhelfen.

Als Khaled und Wikström aufeinandertreffen, beginnt eine Geschichte gegenseitiger Unterstützung. Auch die Angestellten des Restaurants ziehen mit. In dieser Notgemeinschaft, in der man sich auch ohne Sprachkenntnisse versteht, hilft jeder jedem. Der Film – und das ist inhaltlich seine Stärke – zeigt Solidarität für Flüchtlinge und weckt Solidarität. Ästhetisch gibt es viele gelungene Momente. Die Figuren sind verschlossen, wortkarg – in Kaurismäkis Filmen wurde noch nie viel geredet. Um so wirksamer sind die wenigen Sätze. Oft sind es kleine Gesten, ein beinahe unmerklicher Wechsel des Gesichtsausdrucks etwa, die die Gefühle verraten.

Diese Knappheit ist oft mit einer Komik verbunden, die die Figuren kaum je denunziert, sondern die Widersprüche der Situation aufzeigt. Mit aller Ruhe dagegen ist die Ausstattung gezeigt, die aus einer fernen Vergangenheit zu stammen scheint. Als Khaled Asyl beantragt, tippt ein Beamter die Angaben mit einem Finger auf der Schreibmaschine (wer weiß heute noch, was das überhaupt war!) – aber dann steht daneben doch ein ganz modernes Gerät, mit dem Khaleds Fingerabdrücke eingescannt werden. Solche Brüche zeigen Ungleichzeitigkeiten der Modernisierung, wirken aber auch ein wenig nostalgisch.

Kaurismäki verfolgt einen guten Zweck, weiß Bilder zu schaffen und Schauspieler einzusetzen. Man möchte dagegen keinen Einwand erheben, und doch gibt es einen: Es treten zu viele gute Menschen auf. Zwar gibt es brutale nordische Nazis von einer »Finnischen Befreiungsarmee«, die Khaled übel mitspielen, und sich korrekt gebende, doch zuletzt bösartig gleichgültige Asylverwalter. Meist aber trifft Khaled auf Leute, die ihm weiterhelfen: Bettler, Obdachlose (die die Nazis vertreiben), Wikström, dessen Angestellte und viele mehr. Wenige wollen Geld, die meisten unterstützen ihn einfach so.

Auch Kaurismäki dürfte wissen, dass er damit nicht unmittelbar Realität abbildet. Vielmehr setzt er eine nicht allzu gewöhnliche Haltung, die aber doch vorkommt, als Zeichen für ein Ideal. Das gibt die Richtung vor, in die sich die Gesellschaft entwickeln sollte; insofern überzeugt es. Doch indem Kaurismäki ganz auf die individuelle Moral setzt und politische Konfrontationen ausspart, zeigen sich die Grenzen des Herangehens. Vielsagend sind die Details. Die Verlogenheit der Begründung, mit der Khaleds Asylantrag abgelehnt wird, wird von Nachrichtenbildern entlarvt, die die Gewalt in Aleppo richtig zeigen, aber fälschlicherweise Russland und die syrische Regierung als Urheber benennen. Auf der Berlinale-Pressekonferenz äußerte Kaurismäki Bewunderung für Angela Merkel und deren Politik der Grenzöffnung, die freilich auch bereits Vergangenheit ist.

Wer gute Handlungen guter Menschen zeigt, vermag emotional zu berühren, und das kann in Notlagen, wie es sie heute gibt, weiterhelfen. Gegen die Ursachen des Leids nützt dies freilich nichts.