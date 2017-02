Kritik an Nahles

Zwei Seniorinnen sitzen auf einer Bank im Ostseebad Gral-Müritz (27. August 2012) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Vor dem Beschluss der Bundesregierung über Änderungen bei den Erwerbsminderungsrenten wird Kritik am Vorhaben laut. Der Sozialverband VdK hat am Dienstag erklärt, die Pläne seien unzureichend. Auch die Partei Die Linke verlangt Änderungen am Vorhaben von Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD). Für die mehr als 1,7 Millionen bereits heute Betroffenen sei es enttäuschend, dass geplante Anhebungen nur für Neurentner gelten sollen, sagte VDK-Präsidentin Ulrike Mascher. Sie forderte zudem, Einkommensverluste bei Erwerbsminderung stärker wettzumachen. Dazu müssten geltende Abschläge abgeschafft werden.

Der Gesetzentwurf von Bundessozialministerin Nahles sieht vor, dass man künftig höhere Rentenbezüge als heute bekommt, wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nicht mehr voll arbeiten kann. Der Entwurf soll an diesem Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Bessergestellt werden sollen aber nur jene Menschen, die ab dem 1. Dezember 2018 neu in Erwerbsminderungsrente gehen. Derzeit werden Betroffene bei der Rente so gestellt, als hätten sie bis zum 62. Lebensjahr weitergearbeitet. Diese sogenannte Zurechnungszeit soll stufenweise bis 2024 auf 65 Jahre verlängert werden.

»Das neue Gesetz zur Erwerbsminderungsrente bietet viel zuwenig und greift für kommende Generationen zu kurz«, sagte Matthias Birkwald, Rentenexperte der Partei Die Linke, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »2018 liegt das Plus bei gerade einmal 4,50 Euro im Monat, 2025 sind es 50 Euro. Die große Mehrheit der künftigen Rentner wird weiter auf Grundsicherung angewiesen bleiben.«

Birkwald forderte Nahles auf, die Abschläge für Rentner, die vorzeitig krankheitsbedingt in den Ruhestand treten, in Höhe von durchschnittlich 76 Euro monatlich abzuschaffen. Viele Betroffene seien dann nicht mehr auf die Grundsicherung angewiesen, so der Linke-Politiker. Armutsfest seien die Erwerbsminderungen dann aber immer noch nicht. (dpa/jW)