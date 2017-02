Mehr Geld für Rüstung

US-Verteidigungsminister James Mattis (rechts) und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (noch rechter) am Mittwoch in Brüssel Foto: Virginia Mayo/AP/dpa-Bildfunk

Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis hat versucht, die anderen Mitgliedsstaaten der NATO zu beruhigen. »Das Bündnis bleibt für die Vereinigten Staaten und für die ganze transatlantische Gemeinschaft ein grundlegendes Fundament – so verbunden wie wir sind«, sagte der General am Mittwoch zum Auftakt eines zweitägigen Treffens mit Verteidigungsministern der Allianz in Brüssel. In dem Kriegsbündnis war zuvor befürchtet worden, die USA könnten sich aus ihm zurückziehen, nachdem US-Präsident Donald Trump die NATO als »obsolet« bezeichnet hatte. Darauf ging Mattis am Mittwoch nicht ein. Er wies lediglich darauf hin, dass zuletzt auch Trump klargemacht habe, dass er die NATO »stark« unterstütze. Mit Blick auf neue Gegner wie islamistische Terrorgruppen verwies Mattis darauf, dass sich die NATO bislang immer angepasst habe. »Ich vertraue darauf, dass wir einmal mehr beweisen werden, dass wir auf sich wandelnde Herausforderungen reagieren können«, sagte er.

Der Ausweitung der Kriegspolitik in Nordafrika sowie im Nahen und Mittleren Osten soll der geplante Ausbau des NATO-Stützpunkts im italienischen Neapel dienen. Nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg sollen dort künftig Informationen aus Ländern wie Libyen und dem Irak zusammenfließen. »Das wird uns helfen, den Terrorismus zu bekämpfen«, sagte Stoltenberg.

Auf der Tagesordnung des Treffens stand zudem das Thema Geld. Auf Druck der USA hatten sich die Bündnispartner bereits 2014 das Ziel gesetzt, ihre Militärausgaben innerhalb eines Jahrzehnts auf jeweils mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu steigern. »Die Amerikaner haben recht, es ist eine Frage der Fairness, dass auch wir Europäer alle zusammen unseren Beitrag leisten und dass nicht übermäßig Lasten bei den Amerikanern sind«, stimmte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwoch die deutsche Öffentlichkeit auf mehr Geld für die Armee und damit weniger für soziale Zwecke ein. In Deutschland lag die Quote zuletzt bei rund 1,2 Prozent. (dpa/jW)