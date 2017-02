Krieg beginnt hier

Von Freitag bis Sonntag findet in München die sogenannte Sicherheitskonferenz statt – eine private Veranstaltung, für die der Steuerzahler blechen muss. Der Regierung dient sie der Verkündung von Aufrüstung und Weltmachtpolitik, bevor man dergleichen offen im Bundestag sagen kann. Dagegen regt sich Protest: Aktivisten der »AG Panzerknacker« demonstrierten am Mittwoch vor dem Veranstaltungshotel »Bayerischer Hof« in München. »Mit der symbolischen Rüstungsdemontage demonstrieren wir gegen die Militarisierung der EU und die exorbitante Steigerung der Rüstungsausgaben«, teilten die Aktivisten mit. (jW)