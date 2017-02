Ausbeuter auswechseln

Arbeitersiedlung vor der Platinmine des britischen Betreibers Lonmin (Rustenburg, 29. Juli 2015) Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

Als sich die führenden Köpfe der Bergbauindustrie in der vergangenen Woche zu ihrer alljährlichen Fachmesse »Investing in African Mining« in Kapstadt trafen, sprachen zumindest die Teilnehmerzahlen für gesteigerten Optimismus in der Branche. Um 32 Prozent war die Zahl der vertretenen Bergbauunternehmer dem Portal Mining Review zufolge im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, bei den Investoren gab es demnach gar ein Plus von 71 Prozent. Die Stimmung war trotz höherer Rohstoffpreise jedoch weniger rosig. »Eine Mischung aus schrumpfenden Reserven, steigenden Lohnkosten, häufigen Betriebsunterbrechungen und Ungewissheit in bezug auf Regularien hat führende Bergbauunternehmen dazu gebracht, ihre Präsenz in Südafrika zu überdenken«, unkte der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg zum Auftakt des Branchengipfels am 6. Februar.

Nun gehören Heulen und Zähneklappern zum Geschäft, insbesondere für Unternehmen, die sich seit Jahrzehnten vor der sozialen Verantwortung drücken, die vom Staat an sie übertragen wurde. So relativieren sich beispielsweise die angeblich so signifikant gestiegenen Löhne beträchtlich, wenn man berücksichtigt, dass der südafrikanische Rand (in dem die Arbeiter bezahlt werden) in den vergangenen fünf Jahren deutlich gegenüber dem US-Dollar (in dem die Konzerne sich ihre Mineralien bezahlen lassen) im Wert gefallen ist. Dass die Reserven tatsächlich schrumpfen, liegt bei einer Industrie, die nicht nachwachsende Rohstoffvorkommen ausbeutet, freilich auf der Hand. In Südafrika hat das dazu geführt, dass insbesondere im Goldbergbau, aber auch in den Platinminen die Schächte immer tiefer werden. Das macht die Förderung teurer und unsicherer.

Um die Konzerne dennoch dazu zu bringen, die Sicherheit ihrer Arbeiter wertzuschätzen, schreiben Südafrikas Gesetze nach Vorfällen unter Tage Produktionsstopps vor. Das ärgert Konzernführungen und Investoren gleichermaßen, offensichtlich aber immer noch nicht ausreichend, um entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. 73 Kumpel starben nach Angaben von Bergbauminister Mosebenzi Zwane im Jahr 2016, was dieser gegenüber dem staatlichen Rundfunk SABC Mitte Januar eine »signifikante Verbesserung« nannte. 2015 waren in Südafrika 77 Bergarbeiter während der Arbeit ums Leben gekommen. Immerhin: »Die Leben von Bergarbeitern können nicht auf Statistiken reduziert werden«, erklärte Zwane und kündigte ein härteres Vorgehen gegen Unternehmen an, die Sicherheitsvorschriften nicht einhalten.

In seiner Eröffnungsrede auf der Bergbaumesse erwähnte der Minister diese Zahlen nicht. Statt dessen lobte er die Unternehmen, die zwölf Monate lang keine tödlichen Zwischenfälle hatten. Für Zwane ist das ein »rühmlicher Meilenstein«. Im Mittelpunkt seiner Rede standen jedoch ohnehin weniger die Arbeiter, sondern »kleine und mittelgroße Unternehmen«. Auf deren Förderung will sich die vom African National Congress (ANC) geführte Regierung, der auch die South African Communist Party (SACP) und der Gewerkschaftsbund Congress of South African Trade Unions (COSATU) als Bündnispartner angehören, künftig konzentrieren. Für die Regierung ist das Ausdruck ihrer »radikalen ökonomischen Transformation«, die Staats- und ANC-Präsident Jacob Zuma in seiner Rede zur Lage der Nation am vergangenen Donnerstag mehrfach ankündigte. Das Attribut »radikal« ließ Zwane zur Beruhigung der Konzernchefs selbstverständlich weg. Es genügte jedoch, dass er an das »Prinzip geteilten Wohlstands und verantwortungsvoller Investitionen« erinnerte, um Unternehmernerven flattern zu lassen. Denn soziales Engagement endet für globale Bergbaukonzerne im Erstellen von Hochglanzbroschüren, die eine heile Welt versprechen. In der Realität lassen sie Wanderarbeiter in Blechhütten ohne Strom, Wasser und Kanalisation hausen. Jeglicher Angriff auf diese Praxis fällt unter die Kategorie »Investitionshemmnis«.

Im März will Südafrikas Regierung eine neue Bergbaucharta veröffentlichen, was in den Chefetagen für zusätzliche Unruhe sorgt. Ein Bruch mit dem System der Ausbeutung ist jedoch nicht zu erwarten. Die »sehr klagefreudige« Bergbauindustrie habe »die Gerichte benutzt, um die Transformation zu blockieren«, wetterte Zwanes Stellvertreter Godfrey Oliphant zwar in der vergangenen Woche. Er erklärte aber im gleichen Atemzug, was er unter Transformation versteht. »Die rassische Zusammensetzung der Bergbauindustrie muss sich ändern. Gemeinschaften brauchen ein Stück vom Kuchen, jeder muss profitieren«, so der Vizeminister. Im Klartext heißt das: Der ANC will mehr einheimischen, schwarzen Unternehmern einen Zugang zu dem vom weißen Großkapital dominierten Sektor verschaffen. Um dafür die Unterstützung der armen, arbeitenden Basis zu bekommen, wird die Legende aufgebaut, dass diese neuen Kapitalisten dann sozialer agieren würden.

Wie die Realität diesbezüglich aussehen kann, zeigen zwei Goldminen bei Johannesburg, die ein Konsortium um Khulubuse Zuma (ein Neffe des Präsidenten) und Zondwa Mandela (ein Enkel Nelson Mandelas) 2009 erwarben. Im vergangenen Jahr bestätigte ein Gerichtsurteil, dass die politisch bestens vernetzten Unternehmer noch das Letzte aus der Mine geholt hatten, ehe sie Konkurs anmeldeten und die Arbeiter mit ausstehenden Löhnen hoffnungslos zurückließen. Den großen Konzernen dürfte eine solche Nachfolgelösung für unprofitable Bergwerke allem öffentlichen Gejammer zum Trotz ganz gut ins Konzept passen, lässt sich so doch die Verantwortung für Beschäftigte und Umwelt elegant abwälzen. Anglo American, BHP Biliton und Gold Fields, so berichtete jedenfalls Bloomberg, verkaufen bereits im großen Stil.