ND hat »korrekt gefälscht«

Am 6. Februar gab der Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine, der Zeitung Die Welt ein Interview. Der Pressesprecher der Landtagsfraktion in Saarbrücken, Martin Sommer, veröffentlichte einen Tag später auf der Facebook-Seite von Oskar Lafontaine eine Stellungnahme zur Berichterstattung darüber in verschiedenen Medien unter der Überschrift »Fälscher« und kritisierte u. a. die Zeitung Neues Deutschland. Am 10. Februar veröffentlichte diese eine Stellungnahme unter dem Titel »Korrekt gefälscht« sowie am gestrigen Dienstag einen Gastbeitrag des früheren Linke-Europaabgeordneten Jürgen Klute: »Weshalb Oskar Lafontaine falsch liegt«. Sommer antwortete am selben Tag erneut auf Lafontaines Facebook-Seite unter der Überschrift »Korrekt gefälscht«:

Unter der Überschrift »Korrekt gefälscht« wehrt sich die Zeitung Neues Deutschland gegen den Vorwurf, das Welt-Interview Oskar Lafontaines vom 6. Februar falsch wiedergegeben und kommentiert zu haben. Selten hat eine Zeitung ihre Arbeit so treffend bewertet. In der Tat hat das Neue Deutschland korrekt gefälscht – und tut es wieder. Und das geht so:

In einem Artikel, in dem sich das Neue Deutschland gegen den Fälschervorwurf zur Wehr setzt schreibt das ND: »Anlass seiner Verärgerung ist die ND-Berichterstattung vom 6. Februar über ein Interview, das er der Welt gegeben hat und in dem es maßgeblich um Flüchtlingspolitik geht. ›Wer illegal über die Grenze gekommen ist, der sollte ein Angebot bekommen, freiwillig zurückzugehen‹, sagt Lafontaine auf die Frage, was mit Menschen geschehen soll, die weder vor Krieg noch vor Verfolgung fliehen. ›Wenn er dieses Angebot nicht annimmt, bleibt nur die Abschiebung.‹«

Das ND lässt einen entscheidenden Satz Lafontaines weg: »Das sehen auch die Landesregierungen so, an denen Die Linke beteiligt ist.« Hätte das ND korrekt zitiert, dann wäre es unvermeidlich gewesen, sich mit dem Widerspruch auseinanderzusetzen, dass in Programmen der Linken versprochen wird: »Abschiebungen lehnen wir ab«, Länderregierungen aber, an denen Die Linke beteiligt ist, dennoch abschieben.

Wir haben Verständnis dafür, dass ND solche Diskussionen vermeiden möchte. Insofern stimmen wir zu: Das ND fälscht wirklich korrekt.

Am Dienstag beriet das Europaparlament auf seiner Sitzung in Strasbourg über die Zukunft der EU und die Schaffung einer »Fiskalkapazität« für die Euro-Zone in Brüssel. Aus diesem Anlass erklärte Fabio De Masi, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Europaparlament, in einer Pressemitteilung:

Die Euro-Krise ist zurück. Sie war ja auch nie vorbei. Die Renditen auf Staatsanleihen für Südeuropa steigen wieder. Die Wachstumsprognose der EU-Kommission ist Pfeifen im Walde. (…) Deutschland verletzt mit seinen Exportüberschüssen EU-Regeln und schafft damit die Ursachen für neue Schuldenkrisen und permanente Transfers. Wen juckt es: Denn die EU spricht ja mittlerweile deutsch. Die Fiskalkapazität droht diese Politik sogar zu vertiefen. Denn es sollen damit noch mehr Strukturreformen – also Lohn- und Rentenkürzungen – durchgesetzt werden, die Nachfrage dämpfen und Arbeitsplätze vernichten. Wer brav ist, bekommt dann etwas Taschengeld aus Brüssel von einem EU-Finanzminister, der die Parlamente entmachtet. (…) Wir brauchen statt dessen öffentliche Investitionen und Sanktionen gegen chronische Exportüberschüsse. (...)