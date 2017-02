Bedürfnisanstaltskritiker des Tages: Roman Matyja

Foto: Andrew Caballero-Reynolds/Reuters

Wie gut, dass auch Polen ein Statistikamt hat, das alles unter der Sonne zählt. So kam letztes Jahr heraus, dass die Dichte der öffentlichen Toiletten im östlichen Nachbarland eine der geringsten in Europa ist: ein Örtchen auf fast 12.000 Einwohner. Verglichen mit den 160.000 öffentlichen Toiletten, die eine eigene App namens »WC-Finder« für Deutschland ausweist (1:500), ein eher bescheidener Wert. Zumal die Kennzeichnung im öffentlichen Raum – ein auf der Spitze stehendes Dreieck für die Herren, ein Kreis für die Damen – insbesondere für Ausländer erklärungsbedürftig ist.

Doch die Kommunalpolitik denkt auch in Polen mit, zumal für die hygienische Nachrüstung auch EU-Mittel abgreifbar sind. Und so ließ die südpolnische Stadt Bielsko-Biala das Stadtzentrum mit modernen Hightechbedürfnisanstalten nachrüsten. Für den Stückpreis von umgerechnet 70.000 Euro entstanden bisher zwei Örtchen, in denen alles automatisiert ist, nur erleichtern muss man sich noch selbst. Und das alles zum Spottpreis von einem Zloty (24 Cent) pro Sitzung von standardmäßig 15 Minuten. Weitere Häuschen waren geplant.

Doch jetzt hat, wie die Gazeta Wyborcza berichtete, die Stadt das Bauprogramm storniert. Der Grund war eine Anfrage des PiS-Stadtverordneten Roman Matyja. Der wollte wissen, wie die Stadt der Gefahr vorzubeugen gedenke, dass sich in den 15 Minuten hinter den Klotüren auch allerlei Unsittliches zutrage und so die Schuljugend ebenso verdorben werde wie die eheliche Treue untergraben. Dem wusste die Stadt nichts zu entgegnen – wie auch, schließlich kommt ja schon der Name Klosett von französisch »clos« – »verschlossen«. So ganz wohl doch nicht. Ein leitender Beamter des Bauamtes bestätigte die erotische Nebennutzung mit der Bemerkung, dass »eine Viertelstunde den meisten reicht«. Und das am Valentinstag.