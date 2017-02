Gold und Merkur sind kompliziert

»Das Nötige ist das Gute« (Szene aus »Rio Verde«) Foto: © HDPERU

Südamerikas Indigene werden in hiesigen Medien meist in Schreckensmeldungen erwähnt. Vor einem Jahr etwa flossen in Peru aus drei Pipelinelecks Tausende Barrel Rohöl ins Amazonasbecken, was die Lebensgrundlagen von 8.000 Menschen zerstörte. Trinkwasser wurde verseucht, Fische und Krokodile verendeten.

Der Dokumentarfilm »Río Verde« aus dieser Region kommt ohne Ölpest oder Abholzung aus. Inszeniert wird ein naturwüchsiges, heiles Leben der Indigenen. Wir sehen eine Familie, deren Mitglieder in archetypischer Arbeitsteilung sammeln und jagen, Fallen stellen, Baumwolle spinnen, fischen und kochen. Das Nötige ist das Gute. Der Dschungel ist ein Paradies, der Sündenfall hieße »ursprüngliche Akkumulation«.

»Río Verde« porträtiert seine Helden nicht als »edle Wilde«. Man spricht neben Quechua meist Spanisch und trägt im tiefsten Dickicht urbane Funktionskleidung. Das Wild wird durch Stimmimitation in die Fallen gelockt. Baumwolle lockert die Familienälteste mit rhythmischen Stockschlägen. Ergänzt wird die »natürliche« Musikalität der Tonspur durch Schamanenlieder. Sanftes Dahinfließen suggerieren auch die unspektakulär komponierten Bilder. Der solide ethnographische Dokfilm folgt einer planen Narration, zeigt eine Abfolge lebenserhaltender Tätigkeiten.

All das schrammt knapp am Kitsch vorbei und lässt sich je nach Gemüt mit Wonne schauen. Romantisierend wird der Film dadurch, dass er Konflikte völlig ausspart. Relevant wären nicht die Widersprüche zwischen der kapitalistischen Moderne und den Indigenen, sondern diejenigen innerhalb derer Gemeinschaft. Vielleicht erschien den Regisseuren die Ausgestaltung herkömmlicher Generationen- oder Genderkonflikte als unzumutbares Zugeständnis an Erzählkonventionen.

Brisanter ist Marie Voigniers »Tinselwood«, ein sinnliches Spektakel, in aller Sachlichkeit gefilmt. Männer und Frauen sind in den Wäldern Südostkameruns zugange. In dieser Region stritten Franzosen und Deutsche vor 100 Jahren um die Kolonialherrschaft, die für die Einwohner in jedem Fall Zwangsarbeit bedeutete.

Riesige, uralte Bäume, richtiggehende Wesenheiten, werden mit deutschen Motorsägen gefällt, krachen zu Boden und werden Stamm für Stamm, Ast für Ast über rostrote Pisten abtransportiert. Zwei Männer heben einen kleinen Tümpel am Ufer des Flusses Boumba aus, um den Sand nach Gold zu filtern. Eine Geduldsarbeit, während der sich ein Schmetterling nach dem anderen auf ihren Köpfen niederlässt. »Gold und Merkur (Quecksilber) sind kompliziert. Wenn du ihren Wert nicht kennst, dann findest du sie. Wenn du sie suchst, dann findest du sie nicht.« Kakaopflücker fordern nur halblaut eine Pause, ihre Chefin findet immer noch was zu machen.

Sitzen sie einmal beisammen, sprechen die Menschen von den Elfenbeinwilderern, die zunächst im Auftrag des Subpräfekten und dann auf eigene Faust Elefanten jagten. Oder von Aufputschmitteln, nach denen ganze Dörfer süchtig sind. Niemand weiß, wieviel Gold oder Quecksilber unter seinen Füßen liegt. Für großangelegte Grabungen braucht es Investoren. Angeblich stehen die Chinesen vor der Tür.

Voignier filmt mit Empathie, Abstand und Respekt. Sie fängt Zwischentöne ein und macht Differenzen sichtbar, stellt das Summen der Motoren und schillernden Insekten gleichberechtigt neben das gemurmelte Murren der Arbeiter.