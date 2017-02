Extraprofite durch Dumping

»Puzder wird reich, weil er die Angestellten arm hält.« Protest der Gewerkschaftskampagne für einen Mindestlohn von 15 Dollar pro Stunde (Los Angeles, 12. Januar) Foto: Mike Blake/Reuters

Was tut der neue US-Präsident Donald Trump eigentlich für sein zentrales Wahlversprechen, in den USA für mehr Jobs und steigende Löhne zu sorgen? Bisher nicht viel, denn der designierte Arbeitsminister Andrew Puzder konnte noch nicht im Amt bestätigt werden. Der Gewerkschaftsverband AFL-CIO und zahlreiche Gruppen wie »Jobs with Justice« und »Equal Rights Advocates« protestieren seit Wochen gegen ihn. Sie haben ihren Protest in der Initiative »Anti-Labor Secretary« gebündelt und bringen ständig neue Belege für die asoziale und rechtswidrige Praxis des Fastfoodchefs hervor. Puzder kommt mit seinen schriftlichen Antworten nicht nach. Eine Anhörung im Senat, zuletzt auf den 7. Februar festgelegt, wurde zum fünften Mal verschoben – auf unbestimmte Zeit.

Bernie Sanders charakterisierte Puzder kurz und knapp: »Er passt perfekt in Trumps Regierung. Er ist Milliardär und zahlt den Beschäftigten Hungerlöhne«, schrieb Sanders am 28. Januar auf Twitter. Für seine Fastfoodketten Carl’s Jr. und Hardee’s bestellte der Unternehmenschef die Werbekampagne »Hot chicks eating burgers«. Mit »Hot chicks« waren nicht heiße Hühner gemeint, sondern hochbusige junge Frauen in Bikini, die mit gespreizten Beinen »hungrige junge Kerle« angrinsen und in dicke Burger reinbeißen. »Ich mag schöne Frauen, die in Bikinis Burger essen. Das ist sehr amerikanisch«, erklärte Puzder in einem Interview mit CNN Money im Mai 2015.

Er ist seit 2000 Chef der CKE-Holding. Unter diesem Dach trimmte er die 100.000 Beschäftigten der 3.750 Restaurants mit Hilfe von Hedgefonds auf Extraprofit. Dafür machte der CKE-Chef aus der Verachtung für seine Beschäftigten keinen Hehl. Er sucht gezielt unqualifizierte Arbeiter, um sie möglichst niedrig bezahlen zu können: »Wir stellen die besten der Schlechtesten ein«, sagte er zu Studenten des Westmont Colleges in Kalifornien im Februar 2011. Gleichzeitig sollen sie die Kunden glücklich anstrahlen und immer topfit sein: »Nie dürfen Leute hinter dem Tresen stehen, die nicht alle Zähne im Mund haben.« Beschäftigte, und seien sie noch so schlecht bezahlt und rechtlos, sind für den CKE-Chef immer noch lästig. Sie sind ein notwendiges Übel, das er irgendwann ganz los haben will: »Maschinen sind immer höflich, verkaufen ohne Pause, nehmen nie Urlaub und kommen nie zu spät, und es kann nie zu Fällen von Diskriminierung wegen Alter, Geschlecht oder Rassismus kommen«, erklärte er gegenüber dem Magazin Business Insider am 16. März 2016.

Die CKE-Zentrale sitzt in Carpinteria, Kalifornien. In den Restaurants wurde konsequent Arbeitsrecht verletzt: Überstunden wurden nicht bezahlt, die Arbeitspause nach fünf Stunden Arbeit wurde verweigert. Dafür musste CKE in den vergangenen Jahren Millionen an Bußgeld zahlen. Das Personal wird möglichst knapp gehalten und bei geringem Kundenaufkommen auch mal mitten in der vereinbarten Schicht nach Hause geschickt.

Während Puzder seinen Umzug nach Washington vorbereitet, verlegt er die CKE-Zentrale aus Kalifornien nach Nashville, in den gewerkschaftsfreien Niedriglohnsüdstaat Tennessee. Das ist übrigens der US-Bundesstaat, den der Republikaner Lamar Alexander im Senat vertritt. Alexander leitet das für die Bestätigung des Arbeitsministers zuständige Senatskomitee.

Puzder hat es geschafft, dass 95 Prozent der 3.750 CKE-Restaurants nach dem Franchisesystem, also durch Subunternehmer betrieben werden. Das ist der höchste Prozentsatz unter Fastfoodketten. Er engagiert sich in der Lobbyorganisation »Job Creators Network«. Darin haben sich Unternehmer der Systemgastronomie, der Transportlogistik und von Supermarktketten zusammengerottet. Sie holen ihre Extragewinne auf dem Rücken von 18 Millionen US-Beschäftigten im Franchisesystem heraus. Der gesetzliche Mindestlohn soll abgeschafft werden. Der gegenwärtige Mindestlohn von 7,25 US-Dollar – der in Ausnahmefällen sogar auf 2,13 Dollar gesenkt werden darf –, der noch aus der Zeit von Präsident George W. Bush stammt, hat dank Puzders Lobby die acht Regierungsjahre Barack Obamas ohne Änderung überstanden. Ebenso gehört Puzder zum Vorstand des Thinktanks American Enterprise Institute, der für unreguliertes Unternehmertum und US-Vorherrschaft eintritt.

Mit Puzder im Amt wird es den abhängig Beschäftigten noch schlechter gehen. Die sich hinziehenden Proteste um die Bestätigung im Senat sollen dazu beitragen, Trumps Demagogie zu entlarven.