Siemens ganz oben

Am 26. Januar sprach der Siemens-Chef Joe Kaeser vor Beginn der Aktionärsversammlung in München zur Presse Foto: REUTERS/Michael Dalder

Bei der Aktionärshauptversammlung von Siemens am 1. Februar durfte der Chefangestellte Josef Käser glänzen: Nach Jahren der Krise steht der Konzern wieder ganz oben im Deutschen Aktienindex, wie zuletzt am Anfang des Jahrtausends. 2016 musste Käser seine Auftraggeber noch um Geduld bitten. Die, nach wie vor angeführt von den ca. 200 Erben der Firmengründer, haben ihm keine leichte Aufgabe gestellt, was schon daran zu sehen ist, dass seine Vorgänger Peter Löscher, Klaus Kleinfeld und Heinrich von Pierer den Posten unfreiwillig verlassen mussten.

Der Konzern soll schneller wachsen und höhere Gewinne abwerfen als Erzrivale General Electric. Von Pierer hatte 2002 auf der Höhe des Erfolgs, angetrieben vom damaligen Familienoberhaupt Peter von Siemens, das Management angefeuert: »Beat General Electric, beat GE!« Daraufhin wurde, ausgelöst von Untersuchungen durch die US-Börsenaufsicht, ein Korruptionsskandal aufgedeckt, dessen Beilegung Siemens Milliarden kostete. Löscher, der 2003 für den Zentralvorstand von General Electric tätig war, wechselte nach einem Zwischenspiel 2006 beim US-Pharmariesen Merck & Co. dann 2007 zu Siemens, um den Schaden zu reparieren. 2013 hatte er seine Schuldigkeit getan. Käser durfte übernehmen und den Konzern wieder in den Angriffsmodus bringen. Löscher hatte das nicht geschafft. Er hatte auch den Fehler begangen, den vom Siemens-Clan eingeforderten »sozialen Frieden« (sprich Profitmaximierung im Einklang mit der IG-Metall-Führung) zu stören. Er bekam Krach mit dem damaligen IG-Metall-Chef Berthold Huber, dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.

Käser konnte nun zufrieden berichten, dass bei Siemens im Gegensatz zu GE Gewinn und Wachstum 2016 so gut waren wie noch nie in der Firmengeschichte und weiter steigen. Höhere Profite waren vorher nur durch Verkäufe von Firmenbestandteilen erzielt worden. Die Siemens-Erben als steuernde Kapitalkraft und die ihnen folgenden Großaktionäre wie der US-Investmentfonds Blackrock dürfen sich über fast neun Milliarden Euro freuen, die die weltweit 351.000 Siemens-Kollegen im Geschäftsjahr 2016 erarbeitet haben. Für Käser fällt davon fast ein Promille als »Vergütungspaket« ab: Festgehalt, diverse Boni, Versorgungszusagen etc. Laut Geschäftsbericht 2016 sind es 8.416.000 Euro, eine Steigerung von mehr als 2,6 Millionen Euro gegenüber 2015. Die Belegschaft kommt nicht so gut weg: Wo sie einige Prozent mehr durchsetzen konnte, war das mit Zustimmung zu Entlassungen verbunden, 2016 über 10.000 allein in Deutschland. Siemens senkt so die Lohnsumme insgesamt und schwächt die durch Entlassungsdrohungen in Gruppen gespaltene Interessenvertretung der Mitarbeiter. In der IG Metall folgte auf Berthold Huber als Cheffunktionär für den Siemens-Konzern der Augsburger Jürgen Kerner. Er ist eher bekannt als farbloser Hauptkassierer des Gewerkschaftsvorstandes – weniger für seine stetige Kompromissbereitschaft als IGM-Zuständiger für die Rüstungsindustrie, auch über Siemens und Augsburg hinaus. Ihn, ebenso wie den Gesamt- und Konzernbetriebsrat, hat Käser erfolgreich eingebunden. Auf der deutschen Betriebsrätekonferenz im November 2016 erschöpfte sich Kerners »Kampfansage« darin zu fordern, dass in der Umsteuerung der Aktiengesellschaft auf die digitale Industrieproduktion im Rahmen von Käsers Rationalisierungsprogramm »Vision 2020« bitte 2017 ausnahmsweise nicht so viele Kollegen entlassen werden sollen. Originalton Kerner: »Es muss doch möglich sein, mal ein Geschäftsjahr ohne Personalabbauwelle hinter sich zu bringen!«

Die Gewinne aus der Digitalwirtschaft sind die Grundlage für Käsers Erfolgsmeldungen. Der Geschäftsbereich »Digitale Fabrik«, wo die Marktführerschaft von Siemens in der elektronischen Maschinensteuerung ausgebaut wird, war 2016 der profitabelste von allen. Im letzten Quartal konnte dort die Marge sogar auf 26 Prozent gesteigert werden. Davon hätte selbst Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann während des Finanzbooms nur zu träumen gewagt. Die weltweite Marktführerschaft bei der Industriesoftware baut Siemens mit enormen Zukäufen aus, zuletzt wurden über vier Milliarden Euro für den US-Softwareriesen »Mentor Graphics« geboten.

Mit einem weiteren Coup wollen die Erben zurück zur Führungsposition im deutschen Imperialismus. Nathalie von Siemens, die derzeitige Erbensprecherin, verzichtet überraschend bis auf weiteres auf den traditionell vom Familienchef eingenommenen Vorsitz im Aufsichtsrat. Der war krisenbedingt dem geschmeidigen Gerhard Cromme überlassen worden, der ihn 2018 für die Dame von Siemens räumen sollte. Als Nachfolger für Cromme wurde aber am 1. Februar Jim Hagemann Snabe aus der Führungsgruppe von SAP präsentiert. SAP geht den deutschen Konzerne voran, die die deutsche und EU-Wirtschaft im Digitalbereich gegen die Konkurrenz aus den USA aufstellen. Das sind außer Siemens und SAP vor allem noch die Telekom und Bosch. Die vier hatten mit dem staatlichen Fraunhofer-Institut die Leitung des Regierungsprojekts »Industrie 4.0« übernommen unter Vorsitz des früheren SAP-Vorstandssprechers Henning Kagermann. Die IG Metall wird auch dort eingebunden. Nun wird das Duo Siemens-SAP, das auch in puncto Börsenwert die deutsche Finanzoligarchie anführt, in der Digital-Vierergruppe die Leitung übernehmen wollen.