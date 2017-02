Blechmusik fürs Volk

Zur Lachnummer degradiert: François Fillon hat durch einen Finanzskandal seine Glaubwürdigkeit verloren (Nizza, 11.2.2017) Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Der Schuss traf den Kandidaten nicht aus dem Hinterhalt. Und abgefeuert hatte ihn diesmal nicht die Pariser Satirezeitung Le Canard enchainé, sondern ein Politiker, der ursprünglich zu den Unterstützern, ja »Freunden« François Fillons gezählt wurde. François Bayrou, Wortführer der wirtschaftsliberalen Fünf-Prozent-Partei »Mouvement Démocrate« (MoDem), beschrieb am vergangenen Dienstag im Fernsehkanal France 2, wofür er den aussichtsreichen, aber seit mehr als zwei Wochen von Finanzskandalen erschütterten Präsidentschaftsaspiranten der rechtskonservativen Partei »Les Républicains« (LR, Republikaner) hält: Für einen Mann, dessen politisches Denken und Wirken vom Finanzkapital gesteuert wird. »Noch nie in der Geschichte der Republik stand ein Kandidat für die höchsten Funktionen des Landes, die Präsidentschaft, so unter dem Einfluss der Mächte des Geldes,« sagte ein sichtlich konsternierter Bayrou.

Der MoDem-Präsident und die Partei hinter ihm waren in Frankreich, vor allem in Wahljahren, von jeher eine kleine aber bedeutende Größe. Sie und ihre Wähler stellten – etwa 2012 beim Sieg François Hollandes gegen Nicolas Sarkozy – oft das kleine Gewicht, das die Waagschale für jenen Präsidentschaftsbewerber nach unten drückte, dem der Bürgermeister der Pyrenäenstadt Pau und seine Leute das Vertrauen aussprachen. Was Bayrou mit seiner hundertfach auf allen Fernsehkanälen wiederholten und in den Zeitungen des Landes abgedruckten Stellungnahme verbreitete, als sei es eine neue, bittere Wahrheit, könnte für den Kandidaten Fillon bei der Endabrechnung am Wahltag fatal sein: »Sehr große multinationale Gesellschaften genehmigen sich Politiker, bezahlen sie, geben diesen Politikern Geld, damit sie ihnen Türen öffnen, damit sie ihren Verbindungen und Interessen dienen.«

Bayrou weiss wovon er spricht. Er saß in den neunziger Jahren als Minister unter den Präsidenten François Mitterrand und Jacques Chirac in der Regierung, er war Abgeordneter der Nationalversammlung und Europaparlamentarier. Den ehemaligen Kollegen Fillon allerdings kannte er offenbar nicht so gut, wie er noch im November glaubte. Den Sieger der offenen Vorwahlen der politischen Rechten nannte er damals so, wie es sich in dessen Kreisen eingebürgert hatte: »Monsieur Propre«, »Herr Saubermann«, der sie alle vom üblen Skandalgeruch eines Nicolas Sarkozy befreien sollte. Ein Mann der Unternehmer zwar, so wie es sich für den Prototypen der feineren französischen Bourgeoisie – Schloss auf dem Land, Pferde im Stall, Irischer Setter vor dem Kamin – einfach gehört. Doch auch ein Politiker, der »Ehre, Stolz und Freiheit für die Grande Nation« einforderte. Dieser Saubermann ist tot. Es hat ihn in Wirklichkeit nie gegeben, wie Bayrou nun weiß.

Der MoDem-Chef kennt die politische Rechte. Sie war und ist die eines Jacques Chirac – verurteilt wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder, eines Alain Juppé – ebenfalls Veruntreuung öffentlicher Gelder, und eines Nicolas Sarkozy, der einen Prozess wegen illegaler Wahlkampffinanzierung am Hals hat. Entgangen ist ihm in den 20 Jahren des Kennenlernens aber offenbar, dass der saubere Fillon und seine reinlichen Kameraden, deren politischer Club sich unter Chirac RPR (Rassemblement pour la République) nannte, bei Sarkozy UMP (Union pour un mouvement populaire) hieß und jetzt mit Fillon auf den Namen »Les Républicains« eingetragen ist, nie etwas anderes waren, als ein vom »großen Geld« dirigiertes Orchester. Ein Orchester, das die klassischen Instrumente des Kapitals spielt und zu dessen leisen Kammerkonzerten nur eingeladen wird, wer die Noten richtig lesen kann.

Fillons Leute haben am Dienstag, das anschwellende Murren im Land ignorierend, den Schulterschluss mit ihrem angeschlagenen Mann vereinbart. Es wird keinen anderen Kandidaten geben, keinen »Plan B«, zu viel Geld steht auf dem Spiel. »Ein neuer Wahlkampf« ist angekündigt, mit einem plötzlich »neuen Fillon«, der nun »endlich über Frankreich« und »nicht mehr über Skandale« reden soll. Die übliche Blechmusik fürs Volk.

Der Canard veröffentlichte Tags darauf, dass Penelope, Fillons angeblich als »parlamentarische Assistentin« bei ihrem Mann angestellte Frau, die Staatskasse in den Jahren seit 1997 – Arbeitgeberabgaben eingerechnet – bis zu 1,5 Millionen Euro kostete. Für die wenigen, kurzen Momente, in denen sie ohne »Arbeit« blieb, strich sie 45.000 Euro an Abfindungen ein. Zwei der fünf Kinder – ebenfalls »parlamentarische Assistenten« – lebten als Studenten mit Monatseinkommen von bis zu 5.000 Euro aus öffentlichen Geldern. Papa Fillon ließ sich die Dienste der von ihm gegründeten Finanzberatung »2F Conseil« für den weltgrößten Versicherungsnehmer AXA mit Sitz in Paris derweil seit 2012 mit insgesamt 957.000 Euro vergüten. Sein Wahlprogramm trägt den Interessen dieses guten Kunden Rechnung: es sieht eine umfassende Reform des Gesundheitswesens vor; einen großen Teil der benötigten Medikamente sollen Kranke künftig selbst bezahlen. Henri de Castries, bis zum vergangenen März Chef des AXA-Konzerns, ist in Fillons Schattenkabinett als Finanzminister gelistet.