Frühzeitige Jobvernichtung

Von den Beschäftigten werden Zugeständnisse verlangt, aber sie wissen nicht, ob das ihre Jobs wirklich rettet Foto: Franziska Kraufmann/dpa-Bildfunk

Die Daimler-Belegschaften sind in Unruhe. Auslöser sind Äußerungen von Konzernchef Dieter Zetsche, der am 3. Februar vor Finanzanalysten ankündigte: »Wir werden beim Antrieb so früh wie möglich reduzieren.« Gemeint war die Zahl der Beschäftigten in den Motor- und Getriebewerken, also in Untertürkheim, Hamburg, Berlin dem thüringischen Kölleda und einigen anderen europäischen Mercedes-Standorten. Zetsche weiter: »Wir haben die Verantwortung, das Personal, das an Bord ist, zu sichern – aber wir sehen keine Verantwortung, die Stellen zu sichern.« Begründet wird der anvisierte Jobabbau mit der Umstellung auf Elektroantriebe – obwohl die allermeisten Mercedes-Modelle auch in den nächsten Jahren noch einen Verbrennungsmotor unter der Haube haben werden.

Laut Unternehmensplanung will Daimler ab 2025 zwischen 16 und 25 Prozent aller Pkw mit elektrischem Antrieb verkaufen. Selbst dann hätten bei aktuell gut 2,2 Millionen verkauften Fahrzeugen immer noch mehr als 1,6 Millionen einen Verbrennungsmotor. Darüber hinaus plant das Unternehmen bis dahin weitere Absatzsteigerungen. Dennoch soll die Umstellung offensichtlich als Rechtfertigung dafür herhalten, schon jetzt Arbeitsplätze zu streichen. Der Hintergrund: Für die Herstellung elektrischer Antriebe werden deutlich weniger Arbeitsstunden benötigt als für herkömmliche Motoren.

»Langfristig ist klar, dass Arbeitsplätze vernichtet werden – wenn das nicht durch Arbeitszeitverkürzung oder die Umstellung auf andere Produkte aufgefangen wird«, sagte der Untertürkheimer Daimler-Betriebsrat Michael ­Clauss am Freitag gegenüber junge Welt. »Aber es gibt für uns überhaupt keinen Grund, schon jetzt mit dem Abbau zu beginnen.«

Das betont auch der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Nieke. In Untertürkheim würden jedes Jahr eine Million Überstunden und etliche Sonn- und Feiertagsschichten gefahren. Auch in den kommenden Jahren wolle Daimler in Europa mehr Autos verkaufen. »Vor diesem Hintergrund sehe ich nicht, wie der Vorstand so früh wie möglich die Beschäftigung reduzieren will«, kritisierte Nieke in den Stuttgarter Nachrichten (4.2.2017). Falls dennoch Überkapazitäten entstünden, solle zunächst der geplante Bau eines neuen Motorenwerks im polnischen Jawor in Frage gestellt werden.

Aktuell wird in Untertürkheim über einen Einstieg in die Elektromobilität verhandelt. Eine erste Einigung steht an. Dennoch glaubt IG-Metall-Betriebsrat Clauss, Mitherausgeber der linken Betriebszeitung Alternative, dass es in den kommenden Monaten noch harte Verhandlungen geben wird. »Wenn der Vorstand an seinen Abbauplänen festhält und immer mehr Arbeiten an externe Firmen vergibt, dann kracht es.« Der Betriebsrat habe eine klare Position: »Wir wollen nicht nur die aktuell Beschäftigten sichern, sondern die Beschäftigung insgesamt.«

In den Montagewerken – die von der Umstellung auf Elektroantriebe nicht so stark betroffen sind – gibt es offenbar weniger Konflikte. So haben sich Betriebsräte und Management in Bremen und Sindelfingen bereits auf Produktzusagen geeinigt. Im Gegenzug haben die Belegschaftsvertreter dort weitere Flexibilisierung und Fremdvergaben akzeptiert. So sollen im größten Daimler-Werk Sindelfingen – wo künftig auch ein Elektrofahrzeug gefertigt werden soll – »neue und innovative Arbeitszeitmodelle und Instrumente« entwickelt und die Fertigungstiefe in Rohbau, Presswerk und Logistik reduziert werden. »Die Vereinbarung stellt einen weiteren elementaren Meilenstein für die Weiterentwicklung des Standortes Sindelfingen als Innovations- und Kompetenzzentrum für neue Technologien dar«, so Betriebsratschef Ergun Lümali in einem Infoblatt der IG Metall.

Allzu sicher sollten sich die Beschäftigten wegen solcher Versprechungen aber nicht fühlen. Das zeigt eine Erfahrung, die ihre Kollegen in der Gießerei des Untertürkheimer Werkteils Mettingen gerade machen. Dort wurde 2009 gegen Zugeständnisse die Fertigung eines Turboladergehäuses vereinbart und als langfristige Absicherung von rund 400 Arbeitsplätzen über 2020 hinaus verkauft. Zugleich wurde der Ausstieg aus der Bremsscheibenproduktion beschlossen. Diese braucht man auch bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen – bei Turboladern nicht. Nun soll die Gießerei das Produkt bereits früher verlieren.

Betriebsräte aus dem Bereich kritisieren in der Betriebszeitung Alternative, Vereinbarungen könnten nicht nur dann zur Anwendung kommen, wenn sie dem Unternehmen nützlich seien. »Das ist keine Einbahnstraße! Ansonsten führt die Straße diesmal statt auf die B10 auf die A8.« Die sechsspurige Bundesstraße 10 hatten Mettinger Arbeiter 2004 blockiert, als es ebenfalls um die Sicherung der Standorte ging. Womöglich müssen die Daimler-Beschäftigten in Zukunft erneut zu solchen Maßnahmen greifen.