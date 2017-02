Zeitung mit Perspektive

junge-Welt-Titelseiten aus sieben Jahrzehnten Foto: Montage: jW

Da ist sie also immer noch. Oft totgesagt, von ihren Eigentümern nach 1990 mehrfach in die Pleite geritten, mit liebenswürdigen Vokabeln wie »Dreckspack« (ein bayerischer Innenminister, den keiner mehr kennt) oder wahlweise »stalinistisch/trotzkistisch«, »nationalbolschewistisch/antideutsch«, »terroristisch/revisionistisch/sektiererisch/Querfront/prinzipienlos« bedacht. Nach den Maßstäben der Zeitungsbranche ein Blatt ohne Geld, ohne Personal, ohne Zukunft.

Warum die junge Welt offenbar unbankrottbar weitermacht, erfahren Sie in unserer Beilage zum 70. Geburtstag der Zeitung am 12. Februar. Wir dokumentieren das Geleitwort Erich Honeckers zur ersten Ausgabe, Armin Lufer erinnert sich an die frühe Junge Welt, Andreas Hüllinghorst skizziert die heutigen Perspektiven des Verlages 8. Mai, Stefan Huth geht den Berliner Adressen der Zeitung nach, Dietmar Koschmieder legt ihre heutige wirtschaftliche Situation dar, Frank Schumann schildert seine Arbeit in der Redaktion zu DDR-Zeiten, Peter Steiniger befasst sich mit dem jW-Internetauftritt, Arnold Schölzel nimmt den einschlägigen Wikipedia-Artikel unter die Lupe.

Das Fazit: Es wird diese Zeitung noch lange geben. Weil sie angesichts von Krise und Krieg immer offensichtlicher gebraucht wird.