Geld und Hohn

Am Samstag stehen sich in der Bundesliga mit RB Leipzig und dem Hamburger SV zwei Vereine gegenüber, deren Erfolgskurven in den letzten Jahren nicht unterschiedlicher hätten verlaufen können. Während Leipzigs Leistungspfeil nur nach oben zeigte, ging es für den HSV stetig bergab. Beide Vereine werden dabei von zwei erratischen Geldgebern unterstützt: Auf seiten der Leipziger steht der österreichische Red-Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz, auf der der Hamburger der Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne.

Für viele Fans und auch Verantwortliche anderer Vereine kommt die Existenz von RB Leipzig einem Sündenfall im deutschen Profifußball gleich. Fest steht: RB fungiert als reines Marketingobjekt für Mateschitz und sein Unternehmen Red Bull; mit einem Sportverein im klassischen Sinne hat dieses Konstrukt nichts zu tun. Potentielle Interessenten werden durch hohe Mitgliedsbeiträge abgeschreckt, so dass der Verein quasi nur aus Unternehmensmitarbeitern besteht.

Von Leipziger Seite wird gerne mal etwas selbstgerecht darauf hingewiesen, wie vorteilhaft diese Pseudo-Vereinsstrukturen für den Erfolg seien; zudem wirkt es etwas ungelenk, wenn die RB-Verantwortlichen ihren finanziellen Wettbewerbsvorteil mit dem Argument verteidigen, man hole mit den üppigen Red-Bull-Zuwendungen ja vor allem junge, unfertige Spieler. In den Ohren vieler Bundesligaklubs dürfte dies angesichts der Tatsache, dass RB mal eben so mehr als 30 Millionen Euro für die Spieler Naby Keita und Oliver Burke ausgeben kann, wie Hohn klingen. Der Großteil der Bundesligisten kann sich derartige Ausgaben nicht leisten.

Ein weiteres Problem ist die undurchsichtige Spieler-Verschieberei zwischen Red Bull Salzburg und dem deutschen Pendant. Allein in den letzten beiden Transferperioden wechselten Benno Schmitz, Bernardo, Dayot Upamecano und eben jener Keita von Salzburg nach Leipzig. Unverschämt war der Transfer von Marcel Sabitzer. Der Stürmer hatte bei seinem Exverein Rapid Wien eine Klausel im Vertrag, die ihm untersagte, nach Salzburg zu wechseln. Leipzig kaufte den Österreicher und verlieh ihn umgehend – nach Salzburg. Am Mittwoch gab RB bekannt, seine U-23-Mannschaft, die in der Regionalliga Nord-Ost zur Zeit Tabellenvierter ist, zum Saisonende aufzulösen. Man wolle dadurch das U-17- und U-19-Team stärken, »um Toptalente noch schneller an den Profikader heranführen zu können«.

Dennoch muss RB zumindest sportlich zugute gehalten werden, dass nach einem stringenten Plan vorgegangen wird. Das Scouting für potentielle Neuzugänge ist exzellent, die Nachwuchsförderung herausragend; auch wenn viele kleine Vereine aus der Region dabei das aggressive Abwerben von jungen Talenten seitens RB monieren. Leipzig gehört die Zukunft im deutschen Fußball, darin sind sich viele Experten einig.

So wichtig diese Diskussionen um RB und die Auswüchse des sogenannten modernen Fußballs sind, so heuchlerisch wirkt das Lieblingsargument der vermeintlichen Traditionsklubs, eben auf jene fehlende Tradition bei Leipzig in Dauerschleife hinzuweisen. An vorderster Front kämpft hier der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, der gerne einmal zu vergessen scheint, dass er einer Aktiengesellschaft vorsteht.

Der Hamburger SV ist ein Traditionsklub, der sich aber mit Kritik an RB zurückhält. Dabei wirkt der HSV auf den ersten Blick wie der krasse Gegensatz zu dem erst vor gut sieben Jahren gegründeten RB Leipzig, handelt es sich bei den Hamburgern doch um das letzte Mitglied der Bundesliga, das seit deren Gründung 1963 ununterbrochen in Deutschlands Beletage spielt. Als dezenter Hinweis auf diese Tatsache läuft im Hamburger Volksparkstadion eine Uhr, die die Stunden, Minuten etc. der bisherigen Bundesligazugehörigkeit zählt – immer noch, weil der Klassenerhalt in den letzten Jahren immer noch gerade so geschafft wurde.

Aufgrund finanzieller wie personeller Misswirtschaft, schreibt der HSV zudem bereits seit Jahren rote Zahlen – und konnte dennoch in der letzten Winterpause einen jungen Brasilianer für ca. zehn Millionen Euro verpflichten. Dass dies möglich ist, liegt an den Zuwendungen des Investors und HSV-Fan Klaus-Michael Kühne, von denen der Verein mittlerweile abhängig ist. Trainer und Sportdirektoren kommen und gehen, über Kühne wird nicht gesprochen. Während Extrainer Bruno Labbadia vor dieser Saison Verstärkungen im Defensivbereich forderte, verpflichtete der HSV fast ausschließlich Spieler für den Angriff. Die Fans des HSV sind dieser grotesken Planlosigkeit sowie Kühnes Macht längst überdrüssig. Sie haben auch erkannt, dass sich der HSV in den Grundzügen nicht mehr groß von RB Leipzig unterscheidet. Beim Hinspiel in Hamburg gab es zwar die obligatorischen Proteste gegen RB – aber auch gegen Kühne.

Wie am letzten Wochenende im Zuge des Spiels Borussia Dortmund gegen RB Leipzig zu sehen war, ist ein Teil der BVB-Fans nicht zu derartigen Reflexionen fähig.