Regierung sprüht

Vor dem Tor der deutschen Botschaft in Kiew steht kein Brunnen, sondern ein Stück Stahlbeton. Original Berliner Mauer. Für teures Geld hintransportiert und, nebenbei gesagt, kein schlechtes Symbol für die Visapolitik der EU. Vom rein künstlerischen Standpunkt also keine Einwände. Zumal das Kunstobjekt aus dem Nachlass der DDR offenbar in der Bevölkerung akzeptiert wird.

Am Mittwoch wurde das Publikum des ukrainischen Fernsehsenders 112 Zeuge einer live übertragenen Performance. Ein Mann in Parka, zunächst nur in Rückenansicht sichtbar, zog eine Spraydose aus der Tasche und malte in auberginenfarbenen Großbuchstaben ein »Nein!« auf das Mauerstück. Dann drehte er sich um, sprach (deutsch) »Najn« und fuhr auf russisch fort: »Es wird keine Wahlen im Donbass geben, solange dort russische Besatzungstruppen sind.«

Der Sprayer und Redner war der Parlamentsabgeordnete Alexej Gontscharenko von der Präsidentenpartei BPP. Er wollte damit gegen eine Äußerung des in Kiew stationierten deutschen Botschafters Ernst Reichel protestieren. Dieser hatte gesagt, er könne sich Wahlen im Donbass auch vorstellen, ohne dass auf jeder Stadtverwaltung eine ukrainische Fahne wehe.

Soweit ist es mit der Ukraine gekommen, dass die Regierungspartei ihre Abgeordneten mit der Spraydose losschickt. Soweit kommt es, wenn man glaubt, denen, von deren politischer und finanzieller Unterstützung man abhängt, vollendete Tatsachen statt erfüllter Verträge servieren zu können.

Die Berliner Mauer war übrigens, als sie noch stand, auf der Westseite ziemlich flächendeckend mit Graffiti und dergleichen bedeckt. Ihrer Funktion hat dies keinen Abbruch getan, und als sie fiel, dann nicht deshalb, weil sie durch die vielen Farbschichten aus dem Gleichgewicht gekommen wäre. Weitermalen, Herr Abgeordneter.