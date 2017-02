Ende einer Freundschaft

Der namibische Präsident Hage ­Geingob (New York, 29. 9. 2015) Foto: Carlo Allegri/Reuters

Die Handschellen klickten kurz vor der Abreise. Am Mittwoch vergangener Woche nahm die Polizei am internationalen Flughafen der Hauptstadt Windhoek den Geschäftsmann Jack Huang fest. Der chinesische Unternehmer soll in einen gigantischen Betrugs- und Steuerhinterziehungsskandal im Zusammenhang mit Importgeschäften verwickelt sein. Nur einen Tag später kam Huang jedoch gegen Zahlung einer Kaution von umgerechnet 70.000 Euro wieder auf freien Fuß. Brisanz hat der Fall jedoch vor allem, weil der Beschuldigte ein Geschäftspartner des namibischen Präsidenten Hage Geingob ist. Der Staatschef meldete sich nun am Dienstag mit einer Stellungnahme zu Wort. Die Tatsache, dass es seinerseits keine Einmischung gegeben habe, als Huang festgenommen wurde, sei Beleg dafür, dass in Namibia Recht und Gesetz gälten sowie die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz garantiert seien, erklärte Geingob anlässlich einer Festveranstaltung im Verfassungsgericht in Windhoek.

Der Fall, in den Huang verwickelt ist, wirkt filmreif. Wie die staatliche Tageszeitung New Era Anfang Januar berichtete, seien in in einem Container in der Stadt Ondangwa nahe der Grenze zu Angola 3,5 Milliarden Namibia-Dollar (244 Millionen Euro) in bar gefunden worden. Der Betreiber einer Firma mit dem vielsagenden Namen »Extreme Clearing Custom Services« (Extreme Abwicklung Zolldienste) und zwei chinesischstämmige Geschäftsmänner wurden umgehend verhaftet. Alle drei sind inzwischen jedoch ebenso auf Kaution frei. Zusammen mit 29 weiteren Beschuldigten – Huang und seine mutmaßlich außer Landes weilende Ehefrau belegten auf der Fahndungsliste der Polizei die Plätze zwei und drei – sollen sie Einfuhrpapiere gefälscht haben, um Steuern zu hinterziehen. Das Geld aus dem Container sollte den Vorwürfen zufolge nach China gebracht werden.

Die private Tageszeitung Namibian bezeichnete Huang nun in einem Bericht über dessen Festnahme in der vergangenen Woche als »Hans Dampf in allen Gassen«. Der Namenswitz – das englische Original lautet »Jack of all trades« – ist nicht ohne Hintergrund: Der findige Unternehmer besitzt nicht nur einen Importhandel, sondern auch die Sun Group International, eine Firma, die größere Geschäftsimmobilien in Nordnamibia errichten ließ. Die Wochenzeitung Windhoek Observer brachte ihn im Mai vergangenen Jahres zudem mit Bergbaugeschäften in Verbindung. Darüber hinaus ist Huang mit 60 Prozent der Anteile Mehrheitseigentümer von African Sunrise Investment. Die Firma entwickelt auf einer 39 Hektar großen Fläche im wohlhabenden Windhoeker Osten ein luxuriöses Hausbauprojekt. Für seine Geschäfte unterhält der Unternehmer beste Kontakte zur politischen Führung Namibias: Früherer Eigentümer des Grundstücks und heutiger Teilhaber von African Sunrise Investment ist Präsident Geingob. Dessen Tochter Nangula Axabi Geingob Dukes besetzt dem Namibian zufolge einen der drei Direktorenposten des Unternehmens, die beiden anderen haben Huang und ein Sohn von Geingobs Exfrau Loini inne.

Die »Freundschaften«, wie Huang seine Beziehungen zur Staatsführung selbst beschreibt, reichen jedoch noch weiter. Wie der Namibian in der vergangenen Woche berichtete, habe die Zeitung bereits im Dezember Hinweise erhalten, nach denen Huang »mit Samthandschuhen angefasst« werde, da er ein Freund von Polizeichef Sebastian Ndeitunga sei. »Es wird keine Gnade geben, wir werden jeden Stein umdrehen«, erklärte letzterer nun zwar, doch es gibt Indizien, die auf das Gegenteil hindeuten. So traf sich Ndeitunga der Zeitung zufolge nur Tage vor den ersten Razzien privat mit Huang, was in Polizeikreisen für hochgezogene Augenbrauen gesorgt haben soll. Ndeitunga bestätigte den Kontakt, gab aber an, er unterhalte »eine professionelle Beziehung« zu Huang, die »nicht auf Zuwendungen basiert«.

Dabei zeigt sich der Geschäftsmann Huang gern freigiebig. Er betreibt eine Wohltätigkeitsorganisation, die 28 Namibiern ein Medizinstudium in China finanziert, und versprach der Regierungspartei SWAPO auf einem Galaevent im Wahljahr 2014 eine Spende von einer Million Namibia-Dollar (70.000 Euro). Im November 2015 stand der frisch gewählte Präsident Geingob im Blitzlichtgewitter der Presse, als er einer verarmten Familie, deren Haus acht Jahre zuvor wegen ausstehender Strom- und Wasserrechnungen zwangsversteigert worden war, ein neues Eigenheim übergab. Gebaut und finanziert worden war es von Huangs Sun Investment Group. Nun, da sein »Freund« am Pranger steht, überlegt Geingob nach eigenen Angaben vom Dienstag jedoch, sich aus den Immobiliengeschäften mit ihm zurückzuziehen. Er wolle seine Anteile an dem gemeinsamen Unternehmen mit Huang verkaufen, »um der Hexenjagd aus dem Weg zu gehen«, erklärte der Präsident.