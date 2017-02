Ehrliche Debatte

Zinsen rauf, dann wird der deutsche Export noch ein Stückchen größer (Wolfgang Schäuble am 4. April 2013 in Strasbourg) Foto: dpa/Patrick Seeger

Guten Morgen! Die Hardliner sind erwacht. Selbst die verschlafene EU-Kommission stellte am Donnerstag angesichts der aus Deutschland verkündeten Rekordexporte fest: Der »große und andauernde« Leistungsbilanzüberschuss verursache ökonomische Ungleichgewichte. Auf 1,2 Billionen Euro belief sich die Summe, die die Bundesrepublik 2016 für Waren erhielt, die sie in die Welt aussandte. Dies wirke »sich nachteilig auf die Wirtschaftsleistung der Euro-Zone aus«, erklärte eine Sprecherin der Brüsseler Wirtschaftsbehörde. Und auch der Internationale Währungsfonds hat’s gemerkt. Vize-Direktor David Lipton hatte im Oktober gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt: »Die Deutschen häufen Jahr für Jahr ausländische Vermögenswerte im Umfang von acht Prozent ihrer Wirtschaftsleistung an«. Über die Zeit seien so Forderungen gegenüber dem Ausland von 1,5 Billionen Euro zusammengekommen. Es stelle sich die Frage: »Wollen Sie das als Nation?« Und auch Volkswirt Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der noch nie um ein neoliberales Planspiel verlegen war, gab am Donnerstag zu bedenken: Der »Wirtschaftsstandort Deutschland« leide unter einer »großen Investitionslücke«.

Der Chef des Nationalen Handelsrates des US-Präsidenten Donald Trump, Peter Navarro, hatte gegenüber der Financial Times am 31. Januar ausgeführt, Deutschlands »strukturelles Ungleichgewicht« im Handel mit dem Rest der EU und den USA zeige, dass die Europäische Union nicht als einheitlicher Partner angesehen werden könne. Der Euro sei so etwas wie eine »implizite Deutsche Mark«, dessen niedriger Wert Deutschland einen Vorteil gegenüber seinen wichtigsten Handelspartnern gebe.

Damit das so bleibt, geht der deutsche Bundesfinanzminister zum Angriff über. Noch bevor sich am Donnerstag in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EZB-Chef Mario Draghi bei einem Routinetermin über die Geldpolitik austauschen konnten, äußerte sich Schäuble am Vorabend in der ARD. Ohne die sonst übliche Zurückhaltung gegenüber der Zentralbank zu pflegen, forderte er einen »vorsichtigen Ausstieg« aus der expansiven Geldpolitik. Der Mann sorgt sich um die Profite. Wenn Geld knapp ist, ist es auch mehr wert. Schäuble liebt die stramme Währung. Es sei »eine Kunst«, steigende Zinsen »so vorsichtig vorzubereiten und zu planen«, dass es »keine großen Verwerfungen« gebe. Was dahinter steckt, sagte Schäuble nicht direkt. Er schickt lieber die zweite Reihe vor. »Wir brauchen jetzt eine ehrliche Debatte über mögliche Exitstrategien aus der Niedrigzinsphase«, gab die finanzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Antje Tillmann, zu bedenken. Ein erster Schritt könnte die Rücknahme der Negativzinsen sein, die insbesondere Pensionskassen, Versicherungssysteme und Unternehmen belasten. Und am Ende gewinnt immer Deutschland. Gute Nacht.