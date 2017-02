Ja zum »Brexit«

Labour-Chef Jeremy Corbyn verdonnerte seine Fraktion, dem Antrag der Regierung zuzustimmen Foto: Jeff Overs/BBC/Handout via REUTERS

Mit einer komfortablen Mehrheit von 492 zu 122 Stimmen hat die britische Regierung am Mittwoch abend im Londoner Unterhaus die Abstimmung über ihr Gesetz für die Einleitung von Austrittsverhandlungen mit der EU gewonnen. Jetzt muss die Vorlage noch das House of Lords passieren. Die Chancen dafür stehen nach dem dreitägigen Debattiermarathon gut.

Im Laufe dieser Diskussionen musste sich die Regierung gegen eine Reihe von Ergänzungsanträgen verteidigen. Diese kamen sowohl aus den Mitgliedsländern Großbritanniens – England, Wales, Schottland und Nordirland – als auch aus der oppositionellen Labour-Partei. Einige konservative Abgeordnete hatten ebenfalls Widerstand gegen Aspekte des Gesetzes angekündigt. Die Regierungsseite konnte jedoch alle Änderungsanträge abwehren.

Bereits am Montag fiel ein Antrag der Schottischen Nationalpartei (SNP) durch, in dem gefordert wurde, Schottland bei den »Brexit«-Verhandlungen zu konsultieren. Die Labour-Abgeordneten enthielten sich dabei der Stimme, was zu wütenden Reaktionen von SNP-Parlamentariern führte. Sie warfen Labour vor, sich nicht genug für die Rechte Schottlands einzusetzen.

Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag aus Wales, in dem die Ausarbeitung eines wissenschaftlichen Berichtes über die Auswirkungen des EU-Austrittes gefordert wurde. In Wales hat die Bevölkerung mehrheitlich für den Austritt gestimmt. Allerdings erhält Wales Förderungen aus diversen EU-Töpfen. Die Regionalpartei Plaid Cymru wollte erforschen lassen, welche Auswirkungen der Wegfall dieser Förderungen haben würde. »Wales erhält 245 Millionen Pfund mehr von der EU, als es einzahlt«, so der Abgeordnete Jonathan Edwards im Unterhaus am Montag. Der Austritt werde deshalb »gerade jene Menschen treffen, die es sich am wenigsten leisten können«. Auch dieses Ansinnen wurde abgelehnt.

Am Dienstag nachmittag forderte Labour, dass auf jeden Fall das Parlament befragt werden müsse, bevor die Regierung Verhandlungen mit der EU abbreche. So wollte Labour mit Unterstützung konservativer Pro-EU-Abgeordneter Einfluss auf die Verhandlungsstrategie der Regierung gewinnen. Premierministerin Theresa May schmetterte auch diesen Antrag ab, indem sie »auf jeden Fall« eine Unterhausabstimmung nach Ende der Verhandlungen mit der EU versprach. Dabei wird es sich aber um eine »Friss-oder-stirb«-Abstimmung handeln. Das Parlament soll nach dem Willen der Premierministerin nur darüber entscheiden dürfen, ob es das Verhandlungsergebnis mit der EU akzeptiert oder ob man ohne Verhandlungsergebnis aus der EU austritt. Auf jeden Fall soll am Ende der Brexit stehen.

Unnachgiebig zeigte sich die Premierministerin auch in der Frage des Aufenthaltsrechts für EU-Bürger in Großbritannien. Derzeit leben mehr als drei Millionen von ihnen auf der Insel. Unter ihnen sind unter anderem Beschäftigte im Gesundheitswesen, dem Bankensektor, der Forschung, aber auch Bauarbeiter und Angestellte in der Nahrungsmittelherstellung. May lehnt eine »unilaterale Zusage des Aufenthaltsrechtes« ab, solange es keine ebenbürtige Zusage über den Aufenthalt britischer Staatsbürger in EU-Ländern gibt. Ein Antrag der Labour-Partei, in dem eine solche Zusage gefordert wurde, lehnte die Mehrheit der Abgeordneten ebenfalls ab.

Nachdem es Labour also nicht gelungen war, auch nur einen einzigen Änderungsantrag durchzubringen, kam es am Mittwoch abend zu Konflikten in der Fraktion. Parteichef Jeremy Corbyn hatte den Fraktionszwang ausgerufen und von den Labour-Abgeordneten die Zustimmung zum EU-Austrittsgesetz verlangt. »Labour respektiert den Ausgang des EU-Referendums«, sagte er britischen Medien. Trotzdem votierten 52 Abgeordnete seiner Fraktion gegen die Vorlage. Außerdem trat der Abgeordnete Clive Lewis aus Protest gegen Corbyn von seinem Posten als Schattenwirtschaftsminister zurück. Er wird vom rechten Parteiflügel nun als möglicher Kandidat für eine Ablösung Corbyns an der Parteispitze ins Spiel gebracht.